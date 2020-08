Samsung Independence Day Offer: टीवी खरीदने पर Galaxy S20+ फ्री, चेक करिए मिलेंगे ऐसे कई ऑफर

Samsung Independence Day Offer: कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट अवन, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर के लिए विशेष ऑफर्स की घोषणा की है. बंडल्ड डील्स के साथ इन ऑफर्स में 15% तक कैशबैक के साथ आकर्षक शर्तों पर कर्ज, और 990 रुपये से शुरू होने वाली आसान मासिक किस्तें शामिल हैं. सैमसंग का इंडिपेंडेंस डे ऑफर 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक रहेगा. इसका फायदा केरल को छोड़ पूरे भारत में लिया जा सकता है. इस दौरान फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड व SBI कार्ड के जरिए खरीदारी पर 15 फीसदी तक का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा.

ऑफर के तहत सैमसंग QLED टीवी, 4K UHD टीवी, स्मार्ट टीवी, स्पेसमैक्स फैमिली हब रेफ्रिजरेटर, साइड-बाई-साइड और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, फ्लेक्सवॉश वॉशिंग मशीन, ऐडवॉश वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड और टॉप लेड वॉशिंग मशीन, स्मार्ट अवन और विंड-फ्री एयर कंडीशनर आदि जैसे सैमसंग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रॉडक्ट्स की खरीद पर निश्चित फायदा मिलेगा.

ऑफर अवधि के दौरान सैमसंग QLED 8K टीवी खरीदने वाले ग्राहकों को एक गैलेक्सी S20+ मिलेगा, जिसकी कीमत 77,999 रुपये है. इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को 10 साल की नो स्क्रीन बर्न-इन वारंटी और चुनिंदा QLED टीवी मॉडलों के पैनल पर 3 साल की वारंटी भी मिलेगी. सैमसंग स्मार्ट टीवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को 9000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा और 43-इंच व उससे ऊपर के मॉडलों पर एक मासिक किस्त की छूट के अलावा 990 रुपये से शुरू होने वाली आसान ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी. मनोरंजन के मोर्चे पर, उपभोक्ताओं को सैमसंग टीवी के साथ जी5 का एक महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन और जी5 प्रीमियम पैक पर 30 फीसदी की छूट हासिल होगी.

रेफ्रिजरेटर श्रेणी में सैमसंग स्पेसमैक्स फैमिली हब रेफ्रिजरेटर की खरीद पर 37,999 रुपये का गैलेक्सी नोट 10 लाइट मिलेगा. इसके साथ ही सैमसंग रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीनों की खरीद पर उपभोक्ता 15% तक कैशबैक हासिल कर सकते हैं. 300 लीटर या उससे अधिक क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर पर एक मासिक किस्त की छूट के साथ 990 रुपये से शुरू होने वाली आसान ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी.

रेफ्रिजरेटर जहां डिजिटल इन्वर्टर कम्प्रेसर पर 10 साल की वारंटी के साथ आएंगे, वहीं वॉशिंग मशीनों में मोटर पर 12 साल की और पूरी मशीन पर 30 साल की वारंटी मिलेगी. ये ऑफर फैमिली हब, साइड-बाई-साइड व फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरों और फ्लेक्सवॉश व ऐडवॉश वॉशिंग मशीनों के साथ ही फुली ऑटोमैटिक फ्रंड लोड और टॉप लोड वॉशिंग मशीनों पर भी लागू होंगे.

सैमसंग इंडिपेंडेंस डे ऑफर के तहत जो उपभोक्ता सैमसंग एयर कंडीशनर खरीदेंगे, उन्हें भी 990 रुपये से शुरू होने वाली आसान ईएमआई की सुविधा मिल सकेगी. सैमसंग का विंड-फ्री एयर कंडीशनर खरीदने वालों को 15% तक का कैशबैक मिलेगा. इसके अतिरिक्त कंडेंसर और पीसीबी कंट्रोलर पर 5 साल की वारंटी, चुनिंदा एयरकंडीशनर मॉडलों में फ्री इंस्टॉलेशन और फ्री गैस रिचार्ज के साथ डिजिटल इनवर्टर कम्प्रेसर पर 10 साल की वारंटी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.

अवन श्रेणी में 28 लीटर क्षमता से अधिक वाले कनवेक्शन स्मार्ट अवन के चुनिंदा मॉडलों की खरीद पर उपभोक्ताओं को एक मुफ्त बोरोसिल किट और मैग्नेट्रोन पर 5 साल की वारंटी के साथ सेरामिक एनामेल कैविटी पर 10 साल की वारंटी मिलेगी.

इस मौके पर एक और सुविधा जोड़ते हुए सैमसंग ने अपने ‘माई सैमसंग माई ईएमआई’ ऑफर के तहत उपभोक्ताओं को चुनिंदा टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीनों पर अपने बजट के मुताबिक डाउन पेमेंट और ईएमआई की रकम चुनने का विकल्प भी दिया है. उपभोक्ता कई विकल्पों में से एक का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कुछ चुने हुए टीवी और रेफ्रिजरेटर मॉडलों पर 36 महीनों की ईएमआई और एक ईएमआई की छूट.

