Samsung Galaxy Z Flip: भारत में 21 फरवरी से शुरू होगी प्री-बुकिंग, 1.10 लाख रु होगी कीमत

स्मार्टफोन मेकर सैमसंग (Samsung) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपने फोल्डेबल फोन ‘Galaxy Z Flip’ को फरवरी अंत तक भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. इसकी कीमत 1.10 लाख रुपये के आसपास रहने की संभावना है. इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने इस फोन को अमेरिकी बाजार में पेश किया है. भारत में इस तरह के प्रीमियम फोन का कुल बाजार 30 लाख यूनिट होने का अनुमान है.

यह फोन 21 फरवरी से सैमसंग ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा और 26 फरवरी से ग्राहकों को इसकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी. इससे पहले कंपनी ने इसी तरह का एक और फोन ‘गैलेक्सी फोल्ड’ अक्टूबर में 1.65 लाख रुपये में भारतीय बाजार में उतारा था.

Galaxy Z Flip में 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस डायनमिक AMOLED स्क्रीन है. फोल्ड होने पर यह स्क्रीन दो अलग-अलग हिस्सों में काम करने लगती है. फोन को फोल्ड कर बंद करने के बाद ऊपर की तरफ इसमें अलग से 1.1 इंच की एक स्क्रीन है, जिसका इस्तेमाल नोटिफिकेशन इत्यादि के लिए होता है. इस फोन में पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का ड्युअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है. कंपनी ने स्मार्टफोन में HDR10+ वीडियो रिकॉर्डंग की सुविधा भी दी गई है.

सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल का है. यह 8 जीबी रैम और 256 जीबी की मेमोरी के साथ आता है. इसमें ई-सिम और 3300 एमएएच की बैटरी है. Samsung Galaxy Z Flip डुअल सिम फोन है जिसमें एक eSIM और एक नैनो-SIM कार्ड स्लॉट है. यह एंड्रॉयड 10 को रन करता है. इसमें 7nm का ऑक्टा-कोर SoC प्रोसेसर है.

सैमसंग के भारतीय कारोबार के मोबाइल कारोबार निदेशक आदित्य बब्बर ने कहा, ‘‘अत्यधिक पतली स्क्रीन (अल्ट्रा थिन ग्लास) और हाइडअवे हिंज (जोड़ने वाला कब्जा) के साथ Galaxy Z Flip टेक्नोलॉजी इनोवेशन में एक कीर्तिमान है. यह ग्राहकों को बड़ी स्क्रीन के सारे फायदे देता है, साथ ही उन्हें हथेली में समाने लायक एक कॉम्पैक्ट और आकर्षक फोन की सुविधा भी देता है.’’

Input: PTI

