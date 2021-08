Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic: सैमसंग की दो नई स्मार्टवॉच, 1.5 GB की रैम

सैमसंग ने गुरुवार को दो नए स्मार्टवॉच लॉन्च की हैं- Galaxy Watch 4 और Galaxy Watch 4 Classic. 11 अगस्त को कंपनी ने अपने Galaxy Unpacked इवेंट में दो फोल्डेबल फोन्स Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 लॉन्च किए. नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, दोनों स्मार्टवॉच में सैमसंग का लेटेस्ट One UI वॉच custom skin होगा. दोनों स्मार्टवॉच में One UI Watch 3 होगा, जो Wear OS पर बेस्ड है.

Galaxy Watch 4 के ब्लूटूथ वेरिएंट की कीमत करीब 249.99 डॉलर (लगभग 18,600 रुपये) है. जबकि इसके LTE मॉडल को 299.99 डॉलर (22,300 रुपये) में खरीदा जा सकेगा. यह वॉच एलुमीनियम की बनी हुई है. इसके दो वर्जन हैं- 40mm और 44mm. कलर की बात करें, तो 40mm साइज ऑप्शन ब्लैक, पिंक गोल्ड और सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. जबकि 44 mm वेरिएंट ब्लैक, ग्रीन और सिल्वर कलर में आएगा. 40 mm वाले वेरिएंट में 1.2 इंच का AMOLED डिस्प्ले 396×396 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. जबकि, इसका 44 mm वेरिएंट 1.4 इंच के AMOLED डिस्प्ले 450×450 पिक्सल के साथ आता है. सेफ्टी की बात करें, तो दोनों वेरिएंट्स में गोरिल्ला ग्लास DX प्रोटेक्शन दिया गया है. स्मार्टवॉच में 1.5 GB की रैम और 16 GB स्टोरेज दिया गया है.

कीमत की बात करें, तो घड़ी के ब्लूटूथ वेरिएंट की कीमत करीब 349.99 डॉलर (26 हजार रुपये) है. जबकि इसके LTE मॉडल को करीब 399.99 डॉलर (29,700 रुपये) में खरीदा जा सकेगा. घड़ी दो साइज वेरिएंट्स में उपलब्ध है- 42 mm और 46 mm. क्लासिक मॉडल का डिस्प्ले मॉडल Galaxy Watch 4 मॉडल के समान है. इसके 42 mm वेरिएंट में 1.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले 450×450 पिक्सल के साथ मौजूद है. जबकि 46 mm वेरिएंट में 1.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले 450×450 पिक्सल के साथ मिलेगा. सेफ्टी और रैम/ स्टोरेज के मामले में, दोनों मॉडल्स में समान फीचर्स मौजूद होंगे.

