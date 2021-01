Galaxy Unpacked 2021: Samsung Galaxy S21 सीरीज होगी लॉन्च, कब और कहां देख सकेंगे इवेंट

Samsung Galaxy Unpacked 2021: सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज गुरुवार को Galaxy Unpacked 2021 इवेंट में लॉन्च होने जा रही है. यह वर्चुअल इवेंट सैमसंग के सोशल मीडिया चैनलों और यूट्यूब के जरिए होगा. सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज में गैलेक्सी S21 के साथ गैलेक्सी S21+ और Galaxy S21 Ultra शामिल होने की उम्मीद है. सैमसंग की इस इवेंट में वायरलेस इयरबड Galaxy Buds Pro और Galaxy SmartTag ब्लूटूथ ट्रैकर पेश करने की भी उम्मीद है.

Galaxy Unpacked 2021 इवेंट जहां Samsung Galaxy S21 सीरीज लॉन्च होने की उम्मीद है, गुरुवार को भारतीय समयानुसार रात साढ़े 8 बजे होगा. हालांकि, खासकर भारतीय ग्राहकों के लिए कंपनी एक गैलेक्सी इंडिया Unpacked इवेंट का आयोजन कर रही है जिसमें भारतीय बाजार को लेकर एलान किए जाएंगे. यह रात 8 बजे शुरू होगा. इवेंट को सैमसंग न्यूजरूम, सैमसंग वेबसाइट और यूट्यूब के जरिए लाइव देखा जा सकेगा.

Samsung Galaxy S21 सीरीज की भारतीय बाजार में कीमत के बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S21 की कीमत 849 यूरो यानी करीब 75,600 रुपये से शुरू हो सकती है. जबकि, Galaxy S21+ और Galaxy S21 Ultra की शुरुआती कीमत क्रमश: 1,049 यूरो (करीब 93,400 रुपये) और 1,399 यूरो (करीब 1,24,600 रुपये) रह सकती है.

सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के कई कलर ऑप्शन और होम पंच डिजाइन के साथ आने की उम्मीद है. सीरीज के फोन में Exynos 2100 SoC प्रोसेसर होने की उम्मीद है. Galaxy S21 में 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस इनफिनिटी ओ डिस्प्ले होने की उम्मीद है. जबकि, Galaxy S21+ में 6.7 इंच का समान स्क्रीन होने की उम्मीद है. दूसरी ओर, Galaxy S21 Ultra में 6.8 इंच का डायनेमिक AMOLED 2X इनफिनिटी ओ डिस्प्ले रह सकता है.

कैमरा की बात करें, तो Galaxy S21 और Galaxy S21+ दोनों में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का सेंसर होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy S21 Ultra में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप रह सकता है. इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 10 मेगापिक्सल का कैमरा रह सकता है.

