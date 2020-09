Samsung Galaxy Tab A7 भारत में लॉन्च, क्वाड स्पीकर और 7040mAh बैटरी से लैस; जानें कीमत व अन्य फीचर्स

Samsung ने भारत में Galaxy Tab A7 को लॉन्च कर दिया है. इसे LTE और Wi-Fi दो वेरिएंट में उतारा गया है. सैमसंग Galaxy Tab A7 के Wi-Fi वेरिएंट की कीमत भारत में 17,999 रुपये है, वहीं LTE वेरिएंट की कीमत 21,999 रुपये रखी गई है. Galaxy Tab A7 तीन कलर ऑप्शन- डार्क ग्रे, गोल्ड और सिल्वर में उपलब्ध होगा. Samsung.com व अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर Samsung Galaxy Tab A7 की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है. हालांकि, सैमसंग ने अभी इस टैबलेट की बिक्री किस तारीख से शुरू होगी, इसका खुलासा नहीं किया है.

Samsung Galaxy Tab A7 प्री-बुक कराने वाले ग्राहकों को 1,875 रुपये में Keyboard Cover उपलब्ध होगा. इस कवर की असल कीमत 4,499 रुपये है. वहीं अगर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीद करते हैं तो 2,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा.

