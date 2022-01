Samsung Galaxy S21 FE भारत में लॉन्च, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, जानें कीमत समेत अन्य खूबियां

Samsung Galaxy S21 FE स्मार्टफोन को 11 जनवरी से Samsung.com, Amazon, प्रमुख ऑनलाइन पोर्टल्स और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर खरीदा जा सकता है.

Samsung ने Galaxy S21 FE को भारत में आज, सोमवार को लॉन्च कर दिया है.

Samsung ने अपने नए स्मार्टफोन Galaxy S21 FE को भारत में आज, सोमवार को लॉन्च कर दिया. इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा और 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसे चार अलग-अलग कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है. Galaxy S21 FE 5G का मुकाबला भारत में OnePlus 9 और Asus ROG Phone 5 जैसे स्मार्टफोन्स के साथ होगा. सैमसंग ने भारत में Exynos 2100 चिप के साथ S21 FE 5G को लॉन्च किया है. 2022 Skoda Kodiaq Facelift भारत में लॉन्च, 34.99 लाख रुपये है शुरुआती कीमत, जानें इस शानदार कार की खूबियां Samsung Galaxy S21 FE 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता गैलेक्सी S21 FE 5G को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके बेस वैरिएंट 8GB रैम + 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 49,999 रुपये तय की गई है. वहीं, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 53,999 रुपये होगी.

एचडीएफसी बैंक कार्ड यूजर्स को 11 से 17 जनवरी के बीच S21 FE 5G स्मार्टफोन को खरीदने पर 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

इस स्मार्टफोन को 11 जनवरी से Samsung.com, Amazon, प्रमुख ऑनलाइन पोर्टल्स और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर खरीदा जा सकता है. Stock Tips: तिमाही नतीजे के बाद फिसले DMart के शेयर, मुनाफे में 24% की उछाल के बावजूद गिरे भाव, एक्सपर्ट्स ने दी ये सलाह Samsung Galaxy S21 FE 5G स्पेसिफिकेशन्स गैलेक्सी S21 FE में 6.4 इंच का फुल-एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले (1920 x 1080) है, जो 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देता है. यह डिवाइस AI-बेस्ड ब्लू लाइट कंट्रोल और 240Hz टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है.

फोन 5nm Exynos 2100 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसे 8GB RAM के साथ जोड़ा गया है.

पीछे की तरफ इसमें एक वर्टिकल ट्रिपल-कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें फ्लैगशिप-ग्रेड 12MP प्राइमरी सेंसर, 8MP टेलीफोटो लेंस और 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है.

सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसमें डुअल रिकॉर्डिंग किया जा सकता है. इसके ज़रिए आप एक ही समय में आगे और पीछे दोनों तरफ से कैप्चर कर सकते हैं.

डिवाइस में 4500mAh की बैटरी है, जो 25W सुपर-फास्ट चार्जिंग, वायरलेस फास्ट चार्जिंग 2.0 और पावर शेयर के सपोर्ट के साथ आता है. इसमें आपको अपने फोन को वायरलेस चार्जर में बदलने की सुविधा मिलती है.

इसमें सेटिंग्स के ज़रिए, चार्जिंग स्पीड भी सेट किया जा सकता है या ओवरहीटिंग से बचने के लिए इसे डिसेबल भी कर सकते है.

इसमें एक ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और यह 5G और Wi-Fi6 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.

सैमसंग गैलेक्सी एस21 एफई 5जी फोन Android 12 पर आधारित One UI 4 पर काम करता है.

