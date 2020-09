Samsung Galaxy S20 FE लॉन्च, 32 MP फ्रंट कैमरा और 4,500mAh बैटरी से लैस; जानें कीमत और फीचर्स

Samsung Galaxy S20 Launched: सैमसंग ने बुधवार को अपना नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy S20 FE लॉन्च किया है. इस फोन को Samsung Galaxy S20 Fan Edition भी कहा जा सकता है. इसका डिजाइन Galaxy S20 और Galaxy Note 20 सीरीज के समान है. फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फोन में कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध कराए गए हैं. Samsung Galaxy S20 FE 4G और 5G दोनों वर्जन में आता है.

Samsung Galaxy S20 FE की कीमत 699 अमेरिकी डॉलर (लगभग 51,400 रुपये) से शुरू है. यह 5G मॉडल के लिए है. फोन छह कलर ऑप्शन में आएगा. भारत में फोन के लॉन्च के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

फोन के कैमरा की बात करें, तो Samsung Galaxy S20 FE में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f/1.8 लेंस के साथ, 12 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.2 लेंस और 8 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.0 लेंस के साथ दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.0 लेंस के साथ है.

Samsung Galaxy S20 FE डुअल सिम फोन है. इसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 2.0 के साथ है. 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED इनफिनिटी ओ डिस्प्ले है. डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है. इस स्मार्टफोन के 4G वेरिएंट में ऑक्टा-कोर Exynos 990 SoC प्रोसेसर मौजूद है. वहीं, इसके 5G ऑप्शन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर दिया गया है. दोनों 4G और 5G मॉडल में 8GB तक की रैम है. फोन में 256GB तक का स्टोरेज है. फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ v5.0, GPS/ A-GPS, NFC और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है. फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है. इसमें 4,500mAh की बैटरी है जो 15W फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

