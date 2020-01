Samsung Galaxy S10 Lite भारत में लॉन्च, 48 मेगापिक्सल का कैमरा; OnePlus 7T से सीधी टक्कर

सैमसंग (Samsung) ने Galaxy S10 Lite को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी के Lite सेगमेंट में दूसरा फोन है. इससे पहले कंपनी ने Galaxy Note 10 Lite को लॉन्च किया था और यह फोन अभी प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है. यह स्मार्टफोन उन ग्राहकों के लिए है, जो Galaxy S10 खरीदना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं है. कंपनी ने भारतीय बाजार में अभी केवल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज का वेरिएंट उपलब्ध किया है. कंपनी अभी भारत में 6GB रैम वाला मॉडल लॉन्च नहीं करेगी.

सैमसंग का यह नया स्मार्टफोन प्रिज्म व्हाइट, प्रिज्म ब्लैक और प्रिज्म ब्लू कलर ऑप्शन में ऑफर किया है. कंपनी के मुताबिक, यह फोन 4 फरवरी से फ्लिपकार्ट, सैमसंग डॉट कम और बड़े ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगा. भारतीय बाजार में इस फोन का मुकाबला OnePlus 7T से रहेगा.

Samsung Galaxy S10 Lite के 8GB+128GB मॉडल की कीमत 39,999 रुपये है. सैमसंग प्री-बुकिंग प्रमोशन भी ऑफर कर रही है जिसमें वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट 1,999 रुपये में मिलेगा. ग्राहक ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 3,000 रुपये का कैशबैक ले सकता है.

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/2.0 अपर्चर के साथ दिया गया है. इसके साथ 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है. कैमरे के फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Samsung Galaxy S10 Lite डुअल सिम(नैनो) फोन है जो एंड्रॉयड 10 पर रन करेगा. यह फोन 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले के साथ मिल रहा है जिसमें होल पंच डिजाइन दिया गया है. इसके अलावा फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 855 SoC प्रोसेसर मौजूद है. फोन में 4,500mAh की बैटरी है जो सुपर फार्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कंपनी का दावा है कि बैटरी दो दिन तक चलती है और इसमें 25W का फार्स्ट चार्जर मिलेगा. फोन में 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है. स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है. यह फोन 75.6×162.5×8.1mm के साथ आ रहा है और इसका वजन 186 ग्राम है.

