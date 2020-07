Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 अगस्त को होगा लॉन्च; फोन के स्पेसिफिकेशन्स हुए लीक, जानें डिटेल

Samsung Galaxy Note 20 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं. सैमसंग का यह स्मार्टफोन 5 अगस्त को लॉन्च होगा. इस नए स्मार्टफोन में सैमसंग का अपना Exynos 990 प्रोसेसर मौजूद रहेगा. अमेरिका में Galaxy S या Galaxy Note के वर्जन में क्वॉलकम प्रोसेसर रहता है. सैमसंग ने हाल ही में अमेरिका में Galaxy Z Flip 5G लॉन्च किया है जो इसी प्रोसेसर के साथ आता है.

लीक हुए फीचर्स के मुताबिक, फोन में 6.9 इंच का QHD+ डायनमिक AMOLED डिस्प्ले होगा. इस फोन में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिए जाने की उम्मीद है. पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. एक खास बात यह है कि Galaxy Note 20 Ultra दुनिया में पहला स्मार्टफोन कहा जा रहा है, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 मौजूद रहेगा.

इस स्मार्टफोन में 12GB क की रैम और 512GB तक का स्टोरेज दिया जाएगा जिसे बढ़ाया जा सकेगा. फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 बेस्ड One UI 2.x होगा. बैटरी की बात करें, तो स्मार्टफोन में 4,500mAh की बैटरी होने की उम्मीद है जिसमें 30 मिनट में 0 से 50 फीसदी चार्ज करने का दावा है.

इसके अलावा यह उन पहले कुछ डिवाइसेज में शामिल होगा जो माइक्रोसोफ्ट द्वारा लॉन्च होने वाली गेम स्ट्रीमिंग सर्विस Project xCloud को सपोर्ट करेगा. यह भी कहा जा रहा है कि सैमसंग इस फोन को गेमिंग फोन के तौर पर भी प्रचार कर सकती है. फोन में मुफ्त Xbox Game Pass के जरिए 90 Xbox गेम्स का एक्सेस दिए जाने की उम्मीद है.

WhatsApp पर जल्द मिलेंगी इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं, भारत के लिए क्या है पूरा प्लान

Samsung Galaxy Note 20 Ultra के कैमरा की बात करें, तो फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 12 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा मौजूद रहने की उम्मीद है, जो 5x ऑप्टिकल जूम और 50x स्पेस जूम के साथ होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.