Samsung Galaxy M21 भारत में लॉन्च, Realme 6 और Redmi Note 9 Pro से होगी कड़ी टक्कर

सैमसंग ने भारत में अपने गैलेक्सी M21 (Samsung Galaxy M21) को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने पिछले साल भारत में गैलेक्सी M20 लॉन्च किया था. इस नए स्मार्टफोन में गैलेक्सी M20 के मुकाबले कई अपग्रेड दिए गए हैं. गैलेक्सी M21 में ट्रिपल रियर कैमरा मौजूद है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 है. कंपनी ने इस बजट स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये रखी है. भारतीय बाजार में इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला Realme 6 और Redmi Note 9 Pro से रहेगा.

सैमसंग गैलेक्सी M21 की भारतीय बाजार में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन है, लेकिन अभी उसकी कीमत को आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है. दोनों मॉडल मिडनाइट ब्लू और ब्लैक कलर में उपलब्ध होंगे. अमेजन पर लिस्टिंग के मुताबिक, 23 मार्च को फोन की बिक्री शुरू होगी.

इस डुअल सिम फोन में 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस इनफिनिटी यू सुपर AMOLED डिस्प्ले और कॉर्निंग ग्लास 3 प्रोटेक्शन है. इसके साथ फोन में ऑक्टा-कोर Exynos 9611 SoC प्रोसेसर है. सैमसंग गैलेक्सी M21 में 128GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS/ A-GPS, यूएसबी टाइप सी और 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है. फोन के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर है. इसके अलावा फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

सैमसंग गैलेक्सी M21 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. फोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का कैमरा 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ है. तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है. सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में फ्रंट पर 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

