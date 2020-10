Samsung Galaxy Fit 2 फिटनेस बैंड भारत में लॉन्च, एक बाच चार्ज करने पर 15 दिन की बैटरी लाइफ

सैमसंग ने भारत में अपना नया फिटनेस ट्रैकर बैंड Samsung Galaxy Fit 2 लॉन्च किया है. इसे इस महीने की शुरुआत में टेक कंपनी के लाइफ अनस्टोपेबल वर्चुअल इवेंट में लॉन्च किया गया था. इसतके मेन फीचर्स में AMOLED डिस्प्ले, एक बार चार्ज करने पर 15 दिन तक की बैटरी लाइफ शामिल है. इसमें कई वर्कआउट मोड भी मिलेंगे. कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए इसमें हैंडवॉश फीचर भी दिया है जिससे समय-समय पर आपको अपने हाथ साफ करने की याद दिलाता है.

Samsung Galaxy Fit 2 की भारतीय बाजार में कीमत 3,999 रुपये है. इसे अमेजन, सैमसंग डॉट कॉम और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदारी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

Samsung Galaxy Fit 2 में 1.1 इंच का AMOLED डिसप्ले है. यह फ्रंट टच बटन है जिससे आसान नेविगेशन और कई फीचर्स जैसे वेकअप, रिटर्न टू होम और कैंसल इनेबल होते हैं. यूजर्स Galaxy Fit 2 को70 से ज्यादा डाउनोलड किए जाने वाले वॉच फेस के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं. इसके साथ 12 विजेट भी सेटअप किए जा सकते हैं.

यह पांच ऑटोमैटिक वर्कआउट और करीब 90 दूसरे वर्कआउट को सैमसंग हेल्थ ऐप से प्री-सेट कर सकते हैं. इसमें स्ट्रेस ट्रैकिंग का भी फीचर है जो आपके स्ट्रेस लेवल को चेक करने में मदद मिलती है और ज्यादा स्ट्रेस लेवल मिलने पर यह सांस सेने के लिए गाइड का भी सुझाव करता है. इससे फोन के म्यूजिक प्लेयर का भी क्विक एक्सेस मिलता है.

चीन को भारी पड़ी भारत से तकरार! Xiaomi अब नहीं रहा स्मार्टफोन बाजार में नंबर-1

सैमसंग के Galaxy Fit 2 बैंड 5ATM वाटर रसिस्टेंस और वॉटर लॉक मोड के साथ आता है जो स्वीमिंग या कोई भी पानी पर आधारित कामों में मदद करता है. इसमें 159mAh की बैटरी है जो एक बार चार्ज करने पर 15 दिन तक सामान्य तौर पर चलेगी. केवल दिन में बेहद कम इस्तेमाल करने पर इसकी क्षमता को 21 दिन तक बढ़ाया जा सकता है. Galaxy Fit 2 का वजन 21 ग्राम है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.