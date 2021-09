Samsung Galaxy F42 और Galaxy M52 भारत में लॉन्च, 64MP के कैमरे समेत कई शानदार फीचर

Samsung Galaxy F42 & Galaxy M52 : दक्षिण कोरियाई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने भारत में दो नए मिड-रेंज 5G फोन Galaxy F42 और Galaxy M52 लॉन्च किए हैं. Galaxy F42 सैमसंग का भारत में Galaxy F सीरीज़ का पहला फोन है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है. Galaxy M52 सैमसंग का Galaxy M-Series का सबसे स्लीक और पावरफुल स्मार्टफोन है. भारत में सैमसंग गैलेक्सी F42 की कीमत 20,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि M52 का दाम 29,999 रुपये से शुरू होता है.

F42 का 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वैरिएंट 20,999 रुपये का है. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वैरिएंट आपको 22,999 रुपये में मिल जाएगा. फोन की बिक्री 3 अक्टूबर से सैमसंग ऑनलाइन स्टोर, चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स और फ्लिपकार्ट पर पोर्टल की बिग बिलियन डेज सेल के साथ शुरू होगी. कुछ समय तक, F42 को 17,999 रुपये (6GB/128GB) और 19,999 रुपये (8GB/128GB) की रियायती कीमतों पर बेचा जाएगा.

F2 में 90Hz रिफ्रेश रेट और वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच के साथ 6.6-इंच 1080p डिस्प्ले है. इसमें 8MP का कैमरा है. F42 में MediaTek Dimensity 700 सिस्टम-ऑन-चिप है जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 11-बेस्ड वन UI 3.1 है. फोन बारह 5G बैंड- N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N66, N38, N40, N41 और N78 को सपोर्ट करता है. फोटोग्राफी के लिए, F42 में 64MP प्राइमरी कैमरा, 5MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल और 2MP डेप्थ कैमरे के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. यह 5,000mAh की बैटरी और 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. F42 दो रंगों में उपलब्ध होगा: Matte Aqua और Matte Black

M52 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वैरिएंट 29,999 रुपये से शुरू होता है. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वर्जन आपको 31,999 रुपये में मिल जाएगा. फोन 3 अक्टूबर से सैमसंग ऑनलाइन स्टोर, चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स और पोर्टल की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के साथ अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. कुछ समय तक M52 को 26,999 रुपये (6GB/128GB) और 28,999 रुपये (8GB/128GB) की रियायती कीमतों पर बेचा जाएगा.

M52 में 6.7-इंच 1080p सुपर AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है. इसमें 32MP कैमरा है. M52 में एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 सिस्टम-ऑन-चिप है जिसे 8GB रैम और 128GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 11-बेस्ड वन UI 3.1 है. फोन ग्यारह 5G बैंड-N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N40, N41, N66, N78 को सपोर्ट करता है. फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन M52 में 64MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल और 5MP मैक्रो कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप है. यह 5,000mAh की बैटरी 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. M52 दो रंगों में उपलब्ध होगा: Blazing Black और Icy Blue.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.