Samsung Galaxy F23 5G लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी 5,000mAh की दमदार बैटरी, चेक करें कीमत समेत पूरी डिटेल

Galaxy F23 5G स्मार्टफोन में 120Hz डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिप, 50MP ट्रिपल कैमरा और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Samsung ने अपने नए स्मार्टफोन Galaxy F23 5G को भारत में आज लॉन्च कर दिया है.

Samsung Galaxy F23 5G: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Samsung ने अपने नए स्मार्टफोन Galaxy F23 5G को भारत में आज लॉन्च कर दिया है. Galaxy F23 5G स्मार्टफोन में 120Hz डिस्प्ले, पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिप, 12 5G बैंड सपोर्ट, 50MP ट्रिपल कैमरा और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. भारत में सैमसंग गैलेक्सी F23 5G की कीमत 17,499 रुपये से शुरू होती है और ग्राहकों के लिए यह 16 मार्च से उपलब्ध होगा. कीमत के हिसाब से देखें तो F23 का मुकाबला Redmi Note 11T 5G, Motorola G71 और Realme 9 Pro 5G जैसे स्मार्टफोन्स के साथ होगा. Volkswagen की नई सेडान कार Virtus से उठा पर्दा, बुकिंग शुरू, चेक करें पूरी डिटेल Galaxy F23 5G की कीमत, ऑफ़र व उपलब्धता गैलेक्सी F23 के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 17,499 रुपये है. 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट को 18,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. हालांकि, सीमित अवधि तक इन दोनों स्मार्टफोन वैरिएंट को क्रमशः 15,999 रुपये और 16,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. इसमें ICICI बैंक कार्ड के इस्तेमाल पर 1,000 रुपये का कैशबैक शामिल है. गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, सैमसंग डॉट कॉम और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर 16 मार्च (दोपहर 12 बजे) से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. RBI launches UPI ‘123PAY’: फीचर फोन से भी हो जाएगा यूपीआई पेमेंट, रिजर्व बैंक ने लॉन्च की सुविधा गैलेक्सी F23 5G में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स F23 में एक स्मूथ मैट फ़िनिश के साथ पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी है. यह स्मार्टफोन दो रंगों में आएगा- Aqua Blue और Forest Green. इसमें बायोमेट्रिक्स को साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर द्वारा हैंडल किया जाता है.

सामने की तरफ, इसमें 6.6 इंच का 1080p डिस्प्ले है जिसमें फास्ट 120Hz रिफ्रेश रेट और होल पंच कटआउट है. 8MP सेल्फी कैमरे के साथ इसमें वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच है.

इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G चिप मिलता है जिसे 6GB रैम और 128GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है. यह एक्सपेंडेबल है. इस फोन में वर्चुअल मेमोरी ऑप्शन (6GB तक) भी है, जिसे सैमसंग ने RAM प्लस नाम दिया है.

यह सॉफ्टवेयर Android 12 पर बेस्ड One UI 4.1 है. सैमसंग ने पुष्टि की है कि F23 को दो साल का OS अपडेट और तीन साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा. इसमें 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है. हालांकि, बॉक्स में कोई चार्जिंग ब्रिक नहीं है.

फोटोग्राफी के लिए, F23 में 50MP मेन (Samsung JN1 सेंसर), 8MP अल्ट्रावाइड और दूसरा 2MP मैक्रो शूटर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है.

