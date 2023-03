Samsung Galaxy F14 5G: दमदार बैटरी से लैस सैमसंग गैलेक्सी का नया फोन लॉन्च, कीमत 14490 रुपये से शुरू, ये है फीचर्स

Samsung Galaxy F14 5G को आधिकारिक तौर पर आज भारत में 14,490 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है

Samsung Galaxy F14 5G launched in India: F14 6,000mAh बैटरी से लैश है, जो इसे लंबा बैकअप प्रदान करेगा.

Samsung Galaxy F14 5G launched in India: Samsung Galaxy F14 5G को आधिकारिक तौर पर आज भारत में 14,490 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया गया है. जैसा कि नाम से पता चलता है, F14 पिछले साल के F13 का फॉलो-अप है. सैमसंग के F14 5G में 5nm Exynos 1330 सहित गैलेक्सी F-सीरीज की बड़ी बैटरी भी दिखाई देगी. F14 6,000mAh बैटरी से लैस है, जो इसे लंबा बैकअप प्रदान करेगा. 6000mAH की बैटरी और 25w की चार्जिंग गैलेक्सी F14 5G में 90Hz रिफ्रेश रेट और वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच के साथ 6.6-इंच 1080p का डिस्प्ले देखने को मिलता है. स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है. फोन तीन रंगों जैसे की काला, हरा और बैंगनी कलर में बाजार में उपलब्ध होगा. इसके अलावा हुड के तहत, आपको सैमसंग का Exynos 1330 प्रोसेसर, 6GB तक रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मिलता है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है. इसके अलावा 2 प्रमुख ओएस की गारंटी और 4 साल तक के सुरक्षा अपडेट भी इसमें देखने को मिलेगा. सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 6,000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो 2-दिन तक आराम से चलेगी. फोन 25W की फास्ट चार्जिंग और 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है. Redmi Note 12 4G: स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर से लैस रेडमी का नया फोन लॉन्च, चेक करें कीमत, वैरिएंट और फीचर्स 30 मार्च से ऑनलाइन/ऑफलाइन उपलब्ध फोटोग्राफी के लिए, F14 5G में 50MP मुख्य और 2MP डेप्थ सेंसर के साथ रियर पर डुअल कैमरा सेटअप है. F14 5G 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14,490 रुपये है, वहीं, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल के लिए खरीदारों को 15,990 रुपये चुकाने होंगे. मोबाइल Flipkart, Samsung.com और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर 30 मार्च (दोपहर 12 बजे से शुरू) से उपलब्ध होगा.

