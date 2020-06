Samsung Galaxy A21s Vs Realme 6 Pro Vs Redmi Note 9 Pro Max: कौन-सा स्मार्टफोन है बेहतर; जानें कीमत, कैमरा और फीचर्स

सैमसंग ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy A21s लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में बैक पर क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है. सैमसंग के इस लोअर मिडरेंज स्मार्टफोन का मुकाबला भारतीय बाजार में Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro Max से रहेगा. आइए इन तीनों स्मार्टफोन्स की इनकी कीमत, फीचर्स और कैमरा के आधार पर तुलना करते हैं.

Samsung Galaxy A21s के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की भारतीय बाजार में कीमत 16,499 रुपये है. इसके अलावा 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल को 18,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

Realme 6 Pro के 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा 6GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन को 17,999 रुपये और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

दूसरी तरफ, Redmi Note 9 Pro Max के 6GB रैम+64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है, जबकि 6GB रैम+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये और 8GB रैम+ 128GB को 18,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है.

Samsung Galaxy A21s में बैक पर क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी शूटर f/2.0 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f/2.4 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस f/2.4 अपर्चर के साथ मौजूद है. सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का सेंसर f/2.2 अपर्चर के साथ मौजूद है.

Realme 6 Pro में क्वॉड कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर मौजूद है. इसके अलावा स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, 12 मेगापिक्सल का टेलिफोटो शूटर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर दिया होगा. इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी होगा. सेल्फी और वीडियो चैट के लिए Realme 6 Pro में डुअल सेल्फी कैमरा है जिसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है.

Redmi Note 9 Pro Max के कैमरा की बात करें, तो इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर के अलावा दो 5 मेगापिक्सल के कैमरे हैं. इसके साथ सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

Samsung Galaxy A21s में ऑपरेटिंग सिस्टम One UI है, जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है. इसमें 6.5 इंच का एचडी प्लस इनफिनिटी ओ डिस्प्ले 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर Exynos 850 प्रोसेसर है जिसके साथ 6GB तक की रैम और 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज मौजूद है. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन 75.3 x 163.6 x 8.9mm के साथ आता है. इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिक्नोग्निशन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है.

Realm 6 Pro में 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है. इसके साथ फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 720G SoC प्रोसेसर दिया गया है. Realme 6 Pro में 64GB और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मौजूद है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11ac, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, NavIC और यूएसबी टाइप सी-पोर्ट दिया गया है. स्मार्टफोन में 4,300mAh की बैटरी है जो 30W VOOC फ्लैश चार्ज 4.0 फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. फोन 163.8×75.8×8.9mm और 202 ग्राम वजन के साथ आता है.

Redmi Note 9 Pro Max में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले 20:9 के अस्पेक्ट रेश्यो के साथ है. इस स्मार्टफोन में ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन है. इसके अलावा स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 720G SoC प्रोसेसर के साथ 8GB तक की रैम है. स्मार्टफोन में 64GB और 128GB के स्टोरेज ऑप्शन हैं जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए 4G VoLTE, NavIC, USB टाइप सी और 3.5mm का हेडफोन जैक है. फोन में 5,020mAh की बैटरी है जो 33W फार्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

