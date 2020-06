Samsung Galaxy A21s भारत में लॉन्च; 16,499 रु शुरुआती कीमत, Realme 6 और Redmi Note 9 Pro से होगा मुकाबला

Samsung Galaxy A21s भारत में बुधवार को लॉन्च हुआ है. इस स्मार्टफोन में बैक पर क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है. इस फोन को ब्रिटेन में मार्च के महीने में लॉन्च कर दिया गया था और अब इसे भारतीय बाजार में उतारा जा रहा है. सैमसंग के मिड-रेंज फोन का मुकाबला भारतीय बाजार में Realme 6 सीरीज और Xiaomi Redmi Note 9 Pro से रहेगा.

Samsung Galaxy A21s के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की भारतीय बाजार में कीमत 16,499 रुपये है. इसके अलावा 6GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल को 18,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा. फोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. इसकी बिक्री फ्लिपकार्ट, सैमसंग डॉट कॉम और दूसरे बड़े ऑनलाइन, ऑफलाइन रिटेलर्स के जरिए भारत में आज शुरू हो जाएगी.

Samsung Galaxy A21s में ऑपरेटिंग सिस्टम One UI है, जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है. इसमें 6.5 इंच का एचडी प्लस इनफिनिटी ओ डिस्प्ले 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर Exynos 850 प्रोसेसर है जिसके साथ 6GB तक की रैम और 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज मौजूद है. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है.

फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो 15W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन 75.3 x 163.6 x 8.9mm के साथ आता है. इसमें रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिक्नोग्निशन टेक्नोलॉजी भी मौजूद है.

जैसा पहला बताया गया था, Samsung Galaxy A21s में बैक पर क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी शूटर f/2.0 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f/2.4 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस f/2.4 अपर्चर के साथ मौजूद है. सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का सेंसर f/2.2 अपर्चर के साथ मौजूद है.

