Samsung ‘AltZLife’: Galaxy A71 व A51 में आपका कंटेंट रहेगा पूरी तरह प्राइवेट, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा एक्सेस

सैमसंग (Samsung) ने अपने Galaxy A71 और Galaxy A51 स्मार्टफोन्स में एक नए मेक फॉर इंडिया इनोवेशन ‘AltZLife’ को लॉन्‍च किया है. इस फीचर के कारण यूजर ​को अपना फोन किसी दूसरे को देते वक्त उसके द्वारा फोन में मौजूद प्राइवेट कंटेंट को एक्सेस कर लेने की टेंशन नहीं रहेगी. AltZLife फीचर एक अल्टीमेट प्राइवेट मोड है, जो स्‍मार्टफोन की प्राइवेसी को और मजबूत बनाएगा.

AltZLife फीचर में यूजर को दो मोड- नॉर्मल व प्राइवेट मिलेंगे. सैमसंग स्‍मार्टफोन यूजर्स पावर की पर डबल क्लिक कर नॉर्मल मोड और प्राइवेट मोड (सुरक्षित फोल्‍डर) के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं. इस फीचर में ऑन-डिवाइस AI फंक्‍शन प्राइवेट कंटेंट को सुरक्षित फोल्‍डर में रखने की सलाह देता है. AltZLife फीचर गैलेक्‍सी A71 और गैलेक्‍सी A51 के मौजूदा और नए यूजर्स के लिए 10 अगस्‍त 2020 से एक सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्‍यम से उपलब्‍ध कराया जाएगा.

जब यूजर प्राइवेट मोड चुनता है तो एक स्ट्रिक्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम एम्बेड हो जाता है, जो स्मार्टफोन की नॉर्मल अनलॉकिंग से अलग होता है. यूजर को प्राइवेट मोड में एंटर करने के लिए ऑथेंटिकेट करने की जरूरत होती है. वापस नॉर्मल मोड में स्विच करने के लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होता. AltZLife फीचर का दूसरा हिस्सा ‘ऑन-डिवाइस AI बेस्ड कंटेंट सजेशंस’ यूजर्स को प्री सिलेक्टेड कैटेगरीज की प्राइवेट इमेजेस को सिक्योर फोल्डर में भेजने के लिए ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है. सजेशंस प्राप्त करना शुरू करने के लिए यूजर को उन इमेजेस को चुनना होता है, जिन्हें वे प्राइवेट कैटेगरी में रखना चाहते हैं और सिक्योर्ड फोल्डर की प्राइवेट गैलरी में सुरक्षित रखना चाहते हैं.

मनु शर्मा, सीनियर डायरेक्‍टर, मोबाइल बिजनेस, सैमसंग इंडिया के मुताबिक, “इंडस्‍ट्री-फर्स्ट इनोवेशन के तौर पर इस इंटेलीजेंट फीचर को यूजर्स की बढ़ती जरूरत, विशेषकर युवा पीढ़ी को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है. यूजर्स अपने स्‍मार्टफोन में कंटेंट के स्‍टोर और एक्‍सेस के लिए अत्‍यधिक प्राइवेसी चाहते हैं. यह नया फीचर उन सभी चिंताओं को खत्‍म करता है, जिनका सामना अक्‍सर यूजर्स अपना स्‍मार्टफोन किसी दूसरे को देते समय करते हैं.”

सैमसंग द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक, युवा पीढ़ी के 79 फीसदी यूजर्स के स्‍मार्टफोन में इमेज, एप्‍लीकेशंस और प्राइवेट चैट जैसा कंटेंट होता है, जिसे वे अपने परिवार या अन्‍य किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं. इसके अलावा, वे इस तथ्‍य को भी छुपाना चाहते हैं कि उनके पास ऐसी चीजें हैं, जिन्‍हें वे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते.

AltZLife के हिस्‍से के रूप में दो ‘मेक फॉर इंडिया’ सॉल्‍युशंस- क्विक स्विच और कंटेंट सजेशंस को युवा इंजीनियर्स द्वारा बेंगलुरु और नोएडा स्थित सैमसंग आरएंडडी इंस्‍टीट्यूट में उपभोक्‍ता रिसर्च के परिणामों का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है. AltZLife फीचर यूूजर्स का उनके गैलेक्‍सी ए सीरीज के साथ इंटरैक्शन को अधिक इंटेलीजेंट, सहज और सुरक्षित बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाता है.

