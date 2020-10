रूस का Sberbank दिसंबर में करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पर प्रतियोगिता, कुल 66 लाख के इनाम

रूस का सबसे बड़े कर्जदाता बैंक Sberbank अपनी AI और डेटा साइंस की सालाना कॉन्फ्रेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी को दिसंबर में आयोजित करेगा. और इसमें बड़े स्तर पर भारतीयों के भाग लेने की उम्मीद है. Sberbank ने एक बयान में बताया कि इवेंट जिसे पहले नवंबर में आयोजित किया जाना था, वह अब 3 से 5 दिसंबर तक होगा. अधिकारियों ने कहा कि बैंक को कॉन्फ्रेंस और प्रतियोगिता में भारतीयों के बड़े स्तर पर भाग लेने की उम्मीद है.

बैंक ने AI जर्नी को रूस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी ऐप्लीकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बताया और कहा कि इवेंट बड़ी रूसी और विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ सहयोग से हो रहा है. 2019 में, AI जर्नी को ऑफलाइन किया गया था और इसमें स्पीकर के तौर पर 150 बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए थे. इस साल करीब 200 बड़े रूसी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के स्पीकर्स के तौर पर आने की उम्मीद है.

Sberbank ने कहा कि साल 2020 के इवेंट में एक ऑनलाइन AI प्रतियोगिता AI Journey Junior, मध्य और उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए ऑनालइन कॉन्फ्रेंस जो AI और DS में रूचि रखते हैं और मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, neuromorphic और heterogeneous कंप्यूटिंग पर तीन दिन की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगी. AI ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं में RUB 6.8 मिलियन (लगभग 66 लाख रुपये) की इनामी राशि में से बांटा जाएगा. व्यस्कों और स्कूल के बच्चों के लिए पहला इनाम RUB एक मिलियन (लगभग 10 लाख रुपये) है. सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन को बनाने वाले लोगों को आर्टिफिशियल इंचेलिजेंस जर्नी कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरस्कार दिया जाएगा.

179 साल पुराने बैंक की मार्केट वैल्युएशन 67 अरब अमेरिकी डॉलर है और उसमें ज्यादातर का स्वामित्व रूस की सरकार के पास है. यह 17 दूसरे देशों में भी अपनी ब्रांच, सब्सिडरी बैंक और प्रतिनिधि दफ्तरों के जरिए मौजूद है जिसमें भारत शामिल है.

