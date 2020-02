Jio के बाद मुकेश अंबानी का अगला ‘मास्टर प्लान’, इस बिजनेस में लगा सकते हैं बड़ा दांव

रिलायंस जियो इंफोकॉम (Reliance jio) के जरिए देशभर में सबसे सस्ती 4G इंटरनेट सर्विस पहुंचा कर टेलिकॉम सेक्टर में क्रांति लाने वाले अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की नजर अब एक बड़े बिजनेस पर है. सोमवार को माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के सीईओ सत्या नडेला (Satya Nadella) के साथ एक इंटरेक्शन में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने अगले कारोबारी सफर के संकेत दिए हैं. इस दौरान मुकेश अंबानी ने नडेला को बताया कि भारत में प्रति जीबी डाटा की कीमत 300-500 रुपये से घटकर 12-14 रुपये प्रति जीबी पर आ गई है. ऐसा मुमकिन जियो (Jio) के जरिए हुआ है.

मुकेश अंबानी ने कहा, ”मेरा मानना है कि अगले दशक में आप भी गेमर बन सकते हैं. यह मुश्किल है, लेकिन जैसाकि मेरा मानना है एक बार फिर आकाश भारत को लेकर बहुत उत्साहित है. असल मायने में भारत में गेमिंग अभी मौजूद नहीं हैं.” अंबानी ने कहा, ”मेरा मानना है कि यहां भारी क्षमता है. और हम जैसे लोगों के लिए जो क्या गेमिंग सही है. यह कल्पना करना मुश्किल है कि गेमिंग म्यूजिक, मूवीज और टीवी शो को मिला दें तो उससे भी बड़ा है. लेकिन, हम इस बारे में सोच रहे हैं.”

भारत में 1 GB डाटा का खर्च कैसे 300 रु से घटकर 12 रु हुआ, मुकेश अंबानी ने सत्या नडेला से खोला राज

अरबपति मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के पास एक ‘प्रीमियर डिजिटल सोसायटी’ बनने की पूरी क्षमता है. अगले दशक में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. माइक्रोसॉफ्ट सीईओ नडेला के साथ फायरसाइड चैट में अंबानी ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क का दायरा बढ़ने के साथ ही एक बड़ा बदलाव हो रहा है. मोबाइल नेटवर्क की कवरेज पहले के मुकाबले काफी तेज रफ्तार से बढ़ रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर अंबानी ने कहा कि आज उन्हें जो भारत दिखाई देगा, वह उनके अमेरिकी के पूर्व प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन या बराक ओबामा ने जैसा भारत देखा है उससे अलग होगा. मोबाइल कनेक्टिविटी एक बड़ा बदलाव है. इसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन के साथ हुई थी. 38 करोड़ लोग अब जियो की 4जी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं.

