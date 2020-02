Reliance Jio ने 4G डाउनलोड स्पीड में किया टॉप, अपलोड की लिस्ट में Vodafone सबसे आगे

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने 4G डाउनलोड स्पीड की रैंकिंग में अपनी बढ़त को बरकरार रखा है. टेलिकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) के डेटा के मुताबिक रिलायंस जियो 20.9 mbps की स्पीड के साथ सबसे आगे रही है, वहीं वोडाफोन (Vodafone) ने जनवरी के महीने में 4G अपलोड स्पीड के मामले में टॉप किया है. रिलायंस जियो ने इस चार्ट में सबसे ऊंचा आंकड़ा नवंबर में 27.2 mbps की डाउनलोड स्पीड के साथ छुआ था. कंपनी की उसकी नजदीकी प्रतिद्वंद्वी भारती एयरटेल के मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा स्पीड रही.

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा जारी डेटा के मुताबिक, भारती एयरटेल औसत 4G डाउनलोड स्पीड 7.9 mbps, वोडाफोन की 7.6 mbps और आइडिया की स्पीड 6.5 mbps रही. ट्राई औसत स्पीड की गणना पूरे भारत से इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर करता है. यह गणना वह अपने MySpeed ऐप्लीकेशन की मदद से रियल टाइम बेसिस पर करता है.

हालांकि, वोडाफोन और आइडिया ने अपने मोबाइल बिजनेस का मर्जर कर दिया है, लेकिन ट्राई ने दोनों कंपनियों का आकलन अलग-अलग किया है क्योंकि अभी दोनों कंपनियों के नेटवर्क का एकीकरण चल रहा है.

वोडाफोन ने अपलोड स्पीड की सूची में 6 mbps की स्पीड के साथ टॉप किया है. इसके बाद सूची में आइडिया है जिसकी अपलोड स्पीड 5.6 mbps रिकॉर्ड की गई. फिर 4.6 mbps स्पीड के साथ रिलायंस जियो और 3.8 mbps के साथ एयरटेल का स्थान है.

डाउनलोड स्पीड की मदद से अलग-अलग ऐप्लीकेशन्स से कंटेंट को एक्सेस करने में मदद मिलती है, जबकि अपलोड सपीड से सब्सक्राइबर्स को ईमेल, फोटो, वीडियो जैसे कंटेंट को शेयर करने में मदद मिलती है.

