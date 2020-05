Zoom, Google Meet को टक्कर देने की तैयारी में Reliance Jio; कंपनी जल्द लॉन्च करेगी वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म

रिलायंस जियो अपने वीडियो प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है जिसका नाम JioMeet है. कंपनी ने JioMeet को भारत में जल्द कमर्शियल तौर पर लॉन्च करने का एलान किया है. यह काफी लंबे समय से टेस्टिंग प्रक्रिया में है और कंपनी ने इस समय को प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए चुना है क्योंकि इस समय कोरोना वायरस महामारी के कारण सब लोग अपने घरों में बंद हैं. रिलायंस जियो ने यह नहीं बताया है कि JioMeet कब लॉन्च होगा लेकिन इस बात को देखते हुए कि आजकल सभी लोग अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो कॉल पर निर्भर हैं, इसे अगले कुछ दिनों में लॉन्च किया जा सकता है.

इस प्लेटफॉर्म के साथ रिलायंस जियो वर्तमान में मौजूद दूसरे लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म जैसे Zoom, Google Meet, Skype आदि को टक्कर देने की तैयारी में है. जियो इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा डिटेल्स आने वाले दिनों में बताएगी जैसे वीडियो कॉल किस तरह काम करेगी, हर कॉल में कितने लोग भाग ले सकेंगे आदि.

पिछले हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक ने समझौते पर हस्ताक्षर करने का एलान किया था जिसके तहत फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,574 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. फेसबुक के इस निवेश से वह जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी खरीदेगी.

जियो और फेसबुक के इस समझौते के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म JioMart लाया जाएगा, जिसकी अभी टेस्टिंग जारी है. जियो ने कहा कि इस समझौते से सभी तरह के कारोबारों के लिए नए अवसर पैदा होंगे. उसने कहा कि भारत में खासकर छोटे कारोबारों को मौके मिलेंगे.

JioMart के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सऐप ने समझौता किया है जिससे रिलायंस रिटेल के नए कॉमर्स बिजनेस को रफ्तार मिलेगी. JioMart को व्हाट्सऐप के साथ लाने से यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहक व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करके JioMart से ट्रांजैक्शन करने पर पड़ोस की किराना दुकानों से सामान ले सकें जो उनके घर तक डिलीवरी दे सकती हैं.

इस पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और कंपनियों ने एक फोन नंबर का एलान किया है जिसे ग्राहकों को फोन पर सेव करके मैसेज भेजना होगा. इसके बाद ऑटोमेटेड मैसेज से ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी की प्रक्रिया में ले जाया जाएगा. यह सेवा की अभी महाराष्ट्र के कुछ भागों में टेस्टिंग चल रही है और बेहद जल्द इसे लॉन्च किया जा सकता है.

