रिलायंस जियो ने लॉन्च किया नया मेड इन इंडिया मोबाइल ब्राउजर JioPages, 8 भारतीय भाषाओं को करेगा सपोर्ट

रिलायंस जियो ने नया भारत में बना मोबाइल ब्राउजर लॉन्च किया है जिसका नाम जियो JioPages है. यह ब्राउजर आठ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें डेटा प्राइवेसी पर फोकस करते हुए बेहतर ब्राउजिंग का अनुभव देने का वादा किया गया है. ब्राउजर का यह नया वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर सबसे पहले मंगलवार को आया है. JioPages क्रोमियम बिल्क इंजन पर विकसित हुआ है और यह ज्यादा तेज इंजन माइग्रेशन के जरिए बेहतर ब्राउजिंग का अनुभव उपलब्ध कराता है. इसके अलावा बेहतर वेबपेज रेंडरिंग, ज्यादा तेज पेज लोड, बेहतर मीडिया स्ट्रीमिंग, इमोजी डोमेन सपोर्ट और एनक्रिप्शन सपोर्ट है.

जियो ने एक प्रवक्ता ने इस लॉन्च को कन्फर्म किया लेकिन ऑफर की जानकारी नहीं दी है. इस बीच सूत्रों ने कहा कि पिछले वर्जन के 14 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हुए थे और वे सभी यूजर्स चरणबद्ध तरीके से लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड किए जाएंगे.

इस ब्राउजर की पूरी तरह भारत में अवधारणा और डिजाइन किया गया है. JioPages आठ भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है जिनमें अंग्रेजी के अलावा हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली शीमिल हैं. यूजर्स के पास अपने प्रेाथमिकता वाले राज्य के मुताबिक कंटेंट फीड को कस्टमाइज करना का भी मौका है. एक राज्य को चुनने पर लोकल पॉपुलर साइट्स स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएंगी.

Oppo A33 India Launch: ओप्पो ने भारत में लॉन्च किया नया बजट स्मार्टफोन, 5,000mAh की दमदार बैटरी

वेब सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर चिंताओं के बीच ब्राउजर डेटा प्राइवेसी पर फोकस करता है और यूजर्स को उनकी जानकारी का पूरा कंट्रोल मिलता है. मुख्य फीचर्स में पर्सनलाइज्ड होम स्क्रीन शामिल है जहां यूजर्स के पास कोई भी बड़ी सर्च इंजन की डिफॉल्ट सर्च इंजन के तौर पर सेटिंग करने का विकल्प है जिनमें गूगल, Google, Bing, MSN, Yahoo आदि शामिल हैं. जल्दी और आसानी से एक्सेस के लिए, यूजर होम स्क्रीन पर अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स का लिंक होम स्क्रीन पर भी पिन कर सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.