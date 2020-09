Reliance Jio इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देगी मोबाइल सर्विसेज, 499 रु का शुरुआत प्लान

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर 22 उड़ानों में मोबाइल सेवाओं को ऑफर करना शुरू किया है. इसके लिए प्लान्स 499 रुपये प्रति दिन से शुरू हैं. कंपनी की पार्टनर एयरलाइन्स में Cathay Pacific, सिंगापुर एयरलाइन्स, Emirates, एतिहाद एयवेज, यूरो विंग्स, Lufthansa, Malindo एयर, बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस और Alitalia. इसके साथ जियो दूसरी भारतीय टेलिकॉम कंपनी बन गई है जो इन फ्लाइट सर्विस ऑफर करती है. टाटा ग्रुप की कंपनी ने लंदन रूट पर विस्तारा एंयरलाइंस में फ्लाइट के अंदर मोबाइल सर्विस उपलब्ध कराना शुरू किया है.

कंपनी ने भारत से अंतरराष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए तीन इंटरनेशनल रोमिंग पैक का एलान किया है जिनकी कीमत 499 रुपये, 699 रुपये और 999 रुपये 1 दिन की वैलिडिटी के साथ है. जहां सभी प्लान्स में 100 मिनट की आउटगोइंग कॉल्स और 100 एसएमएस का ऑफर है. वहीं, 499 रुपये का प्लान 250 मेगाबाइट (MB) मोबाइल डेटा, 699 रुपये का प्लान 500MB और 999 रुपये का प्लान 1GB डेटा के साथ आता है.

जियो वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इनमें से किसी भी प्लान में इनकमिंग कॉल का बेनेफिट नहीं मिलेगा, जबकि एसएमएस मुफ्त है. इन फ्लाइट मोबाइल सर्विस के पहली बार यूजर्स को जियो नेटवर्क पर प्लान्स को एक्टिवेट करना होगा.

जियो वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, जियो फोन और जियो वाईफाई डिवाइस पर इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस काम नहीं करेगी. इससे पहले जियो मंगलवार को अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए नए जियो पोस्टपेड प्लस प्लान्स लेकर आया है. ये प्लान्स 399 रुपये से शुरू हैं. इन प्लान्स में ग्रहकों को कई खास बेनेफिट्स मिल रहे हैं. इनमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है. इसके साथ फैमिली प्लान और डेटा रोलओवर की भी सुविधा है. इसके साथ प्लान्स में फ्री होम डिलीवरी और एक्टिवेशन की सुविधा भी दी जा रही है.

(Input: PTI)

