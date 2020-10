JIOPOSTPAID PLUS से जुड़ना हुआ आसान, क्रेडिट लिमिट कर सकेंगे कैरी फॉरवर्ड; नहीं देना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने JIOPOSTPAID PLUS प्लान्स के तहत क्रेडिट लिमिट कैरी फॉरवर्ड करने का फीचर जोड़ा है. इस फीचर के चलते किसी अन्य टेलिकॉम कंपनी के मौजूदा पोस्टपेड यूजर अगर जियो पोस्टपेड प्लस ज्वॉइन करना चाहते हैं तो वे अपनी मौजूदा क्रेडिट लिमिट को वर्तमान टेलिकॉम ऑपरेटर्स से जियो पर आसानी से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें जियो पोस्टपेड प्लस के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा.

जियो ने बयान में कहा कि कंपनी यह फीचर अन्य कंपनियों के ऐसे मौजूदा पोस्टपेड यूजर्स को ध्यान में रखकर लाई है, जो जियो पोस्टपेड प्लस से जुड़ना चाहते हैं लेकिन बची हुई क्रेडिट लिमिट के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. जियो का कहना है कि अन्य टेलिकॉम ऑपरेटर्स के मौजूदा पोस्टपेड यूजर्स 3 सरल स्टेप्स में अपनी क्रेडिट लिमिट कैरी फॉरवर्ड कर जियो पोस्टपेड प्लस का ज्वॉइन कर सकते हैं. ये स्टेप्स इस तरह हैं….

– यूजर को WhatsApp पर ‘Hi’​ लिखकर 8850188501 पर भेजना होगा. इसके लिए उसे उस पोस्टपेड नंबर का इस्तेमाल करना होगा, जो वह जियो में पोर्ट कराना चाहता है.

– इसके बाद मौजूदा टेलिकॉम आॅपरेटर का पोस्टपेड बिल अपलोड करना होगा.

– 24 घंटों के बाद यूजर किसी भी जियो स्टोर पर जाकर जियोपोस्टपेड प्लस सिम ले सकता है और ​बिना एक रुपया/सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए अपनी पसंद की क्रेडिट लिमिट पा सकता है. यूजर चाहे तो कॉल करके जियोपोस्टपेड प्लस सिम की होम डिलीवरी भी पा सकता है.

बता दें कि Jio ने हाल ही में अपने नए पांच Jio Postpaid Plus प्लान्स लॉन्च किए थे, जिनमें वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन, डेटा रोलओवर और इंटरनेशनल कॉलिंग बेनिफिट्स के साथ फैमिली ओन्ड-ऑन सिम की भी सुविधा मिलती है. जियो पोस्टपेड प्लस प्लान्स की कीमत 399 रुपये से लेकर 1,499 रुपये तक है. लेकिन जियो के इन प्लान्स के साथ 500 रुपये से लेकर ​1800 रुपये तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है, जो TRAI की वेबसाइट पर दिखी नई रेगुलेटरी फाइलिंग में सामने आया है.

