Reliance Jio बना रही है समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा केबल सिस्टम, डेटा पहुंचाने में मिलेगी मदद

रिलायंस जियो भारत के आसपास सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सब्मरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में यह कहा है. भारत दो नए सब-सी केबल सिस्टम का केंद्र होगा, जिससे देश में बढ़ती डेटा की खपत को समर्थन मिलेगा. जियो इन दो नेक्स्ट जनरेशन केबल को लगाने के लिए मुख्य वैश्विक पार्टनर्स और सब्मरीन केबल सप्लायर SubCom के साथ समझौता कर रही है. इंडिया-एशिया-एक्सप्रेस (IAX) सिस्टम भारत को सिंगापुर और आगे से जोड़ेगा, जबकि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस (IEX) सिस्टम भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ेगा. IAX के 2023 के मध्य तक सेवा के लिए तैयार होने की उम्मीद है, जबकि IEX 2024 की शुरुआत में सेवा के लिए तैयार होगा.

जियो के मुताबिक, सिस्टम बिना किसी रूकावट के इन्टरकनेक्ट करने के साथ दुनिया के टॉप इंटर-एक्सचेंज प्वॉइंट्स और कंटेंट हब के साथ वैश्विक स्तर पर सेवा के विस्तार के लिए कनेक्ट भी करेगा.

दोनों IAX और IEX से भारत में और बाहर क्लाउड सर्विसेज और कंटेंट एक्सेस करने के लिए कंज्यूमर और एंटरप्राइज यूजर्स की क्षमता बढ़ेगी. ये ज्यादा क्षमता वाले और हाई स्पीड सिस्टम 200Tbps से ज्यादा की कैपेसिटी उपलब्ध करेंगे, जो करीब 16 हजार किलोमीटर की दूरी में होगी. रिलायंस जियो के अध्यक्ष Mathew Oommen ने कहा कि जियो डिजिटल सेवाओं और डेटा खपत में भारत की शानदार ग्रोथ में अग्रणी है. उन्होंने कहा कि स्ट्रीमिंग वीडियो, रिमोट वर्कफोर्स, 5G, IoT और उसके आगे, जियो अपनी तरह के पहले भारत-केंद्रित IAX और IEX सबसी सिस्टम के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही है.

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान यह महत्वपूर्ण पहलें चुनौती हैं, लेकिन मौजूदा महामारी ने डिजिटल बदलाव और ज्यादा परफॉर्मेंस वाली ग्लोबल कनेक्टिविटी को तेज किया है.

