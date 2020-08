Reliance Jio का स्वतंत्रता दिवस पर खास ऑफर, JioFi यूजर्स को मिलेगा पांच महीने तक फ्री डेटा

Reliance Jio Independence Day Offer: रिलांयस जियो अपने स्वतंत्रता दिवस पर ऑफर के तहत नए नया JioFi 4G वायरलेस हॉटस्पॉट खरीदने पर पांच महीने तक के लिए फ्री डेटा के साथ अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉल का ऑफर दे रही है. ऑफर का फायदा लेने के लिए ग्राहकों को एक नया JioFi डिवाइस खरीदना होगा जिसकी कीमत 1,999 रुपये है और इसके साथ सिम कार्ड के लिए एक FRC कार्ड भी लेना है.

यह ऑफर केवल रिलायंस डिजिटल और जियो स्टोर्स तक सीमित नहीं है. बल्कि, कंपनी इस प्लान को डिवाइस खरीदने पर ऑफर अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी दे रही है.

जो ग्राहक इसका फायदा लेना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले JioFi सिम के लिए एक्टिवेशन रिचार्ज कराना होगा जिसकी कीमत 199 रुपये, 249 रुपये और 349 रुपये है. इसके अलावा उन्हें जियो प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए 99 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा.

कंपनी ने यह नहीं बताया है कि उसके JioFi 1,999 रुपये के ऑफर के तहत हर रिचार्ज पर कितने फ्री महीने मिलेंगे. कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है कि एक्टिवेशन के समय ऑफर किए गए तीन रिचार्ज ऑप्शंस में से एक को चुनें. अपने चयन के मुताबिक, ग्राहक को उपयुक्त बेनेफिट्स मिलेंगे.

199 रुपये के रिचार्ज प्लान के तहत, कंपनी ग्राहकों को 1.5GB का रोजाना हाई स्पीड डेटा के साथ अनलमिमिटेड जियो टू जियो कॉल, दूसरे नेटवर्क पर फोन करने के लिए 1000 FUP मिनट और 100 एसएमएस प्रति दिन मिलते हैं. यह 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है.

वहीं, 249 रुपये के प्लान में कंपनी ग्राहकों को रोजाना 2GB का डेटा के साथ अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉल, 1000 FUP मिनट और रोजाना 100 एसएमएस ऑफर करती है. यह भी 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है.

349 रुपये के प्लान में 28 गिन के लिए रोजाना 3GB का डेटा, अनलिमिटेड जियो टू जियो कॉल, 1,000 FUP मिनट और 100 एसएमएस प्रति दिन मिलते हैं.

