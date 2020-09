Reliance Jio के पोस्टपेड ग्राहकों के लिए नए प्लान, Disney+ Hotstar का भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन

रिलायंस जियो (Reliance Jio) अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए नए जियो पोस्टपेड प्लस प्लान्स लेकर आया है. ये प्लान्स 399 रुपये से शुरू हैं. इन प्लान्स में ग्रहकों को कई खास बेनेफिट्स मिल रहे हैं. इनमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है. इसके साथ फैमिली प्लान और डेटा रोलओवर की भी सुविधा है. प्लान में भारत की पहली इन फ्लाइट सर्विस के अलावा अमेरिका और यूएई में फ्री इंटरनेशनल रोमिंग का भी फायदा मिलेगा. इसके साथ प्लान्स में फ्री होम डिलीवरी और एक्टिवेशन की सुविधा भी दी जा रही है.

इस प्लान में ग्राहकों को 75GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और एसएमएस मिल रहे हैं. इसके अलावा 200GB डेटा रॉलओवर के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी प्लस होटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

इस प्लान में ग्राहकों को 100GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और एसएमएस मिल रहे हैं. इसके अलावा 200GB डेटा रॉलओवर के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी प्लस होटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. फैमिली प्लान के साथ एक अतिरिक्त सिम कार्ड भी मिलेगा.

इस प्लान में ग्राहकों को 150GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और एसएमएस मिल रहे हैं. इसके अलावा 200GB डेटा रॉलओवर के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी प्लस होटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. फैमिली प्लान के साथ दो अतिरिक्त सिम कार्ड मिल रहे हैं.

इस प्लान में ग्राहकों को 200GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और एसएमएस मिल रहे हैं. इसके अलावा 500GB डेटा रॉलओवर के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी प्लस होटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. फैमिली प्लान के साथ तीन अतिरिक्त सिम कार्ड मिल रहे हैं.

इस प्लान में ग्राहकों को 300GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और एसएमएस मिल रहे हैं. इसके अलावा 500GB डेटा रॉलओवर के साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिजनी प्लस होटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. अमेरिका और यूएई में अनलिमिटेड डेटा और वॉयस का भी ऑफर है.

जियो के मौजूदा पोस्टपेड यूजर्स को व्हाट्सऐप पर 88-501-88-501 पर HI मैसेज करना होगा. इसके बाद आपकी सिम की होम डिलीवरी की जाएगी. यह सर्विस 24 सितंबर से जियो स्टोर्स और होम डिलीवरी के जरिए उपलब्ध होगी.

