Jio TV+: एक साइन इन में मिलेगा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम समेत कई प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस, देख सकेंगे पसंदीदा फिल्में और शो

JioTV Plus: रिलायंस (Reliance) ने बुधवार को कंपनी की 43वीं AGM में जियो टीवी प्लस (Jio TV+) का एलान किया. जियो टीवी प्लस एक कंटेंट एग्रीगेटर है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, टीवी चैनल, कई ऐप्स और सेवाओं को जियो सेट टॉप बॉक्स यूजर्स के लिए उपलब्ध कराता है. कार्यक्रम के दौरान रिलायंस के आकाश अंबानी ने जियो टीवी प्लस यूजर इंटरफेस का वर्णन किया. यह 12 बड़े ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को साथ लाता है जिनमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, Disney Hotstar, सोनी लिव आदि शामिल हैं. इसके जरिए शो और मूवी को खोजना आसान हो जाता है.

जियो टीवी प्लस का एक मुख्य फीचर है कि इसमें अलग-अलग ऐप्स में साइन इन करने के बजाय एक ही लॉगइन की जरूरत होती है. वॉयस सर्च अमेजन फायरस्टिक के Alexa की तरह है. जियो ने बताया कि यूजर्स सेट टॉप बॉक्स पर जियो ऐप स्टोर से अलग-अलग तरह के कई ऑनलाइन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं. जियो ने कहा कि जियो डेवलपर्स प्रोग्राम के जरिए कोई भी ऐप डेवलपर अपने ऐप्स को विकसित, लॉन्च और मॉनेटाइज कर सकता है. जो डेवलपर जियो के साथ समझौता करना चाहते हैं, वे https://developer.jio.com,” पर जा सकते हैं.

आकाश अंबानी ने रिलायंस के AGM इवेंट में कहा कि दशकों तक टीवी केंटेंट बिना किसी इंटरेक्टिविटी के ब्रॉडकास्ट पर निर्भर रहा. उन्होंने बताया कि जियो फाइबर के साथ उन्होंने इस अनुभव को और बेहतर बनाने की कोशिश की है और टीवी में इंटरेक्टिविटी को लाया है. सेट टॉप बॉक्स पर जियो ऐप स्टोर के जरिए व्यक्ति अलग-अलग कैटेगरी में इंटरनेट ऐप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है जिसमें मनोरंजन, शिक्षा, खाना बनाना, योगा, गेमिंग, धर्म आदि शामिल हैं.

आकाश ने जियो टीवी प्लस के अनोखे इंटरेक्टिव फीचर्स के बारे में भी बात की. इसका एक उदाहरण है कि यूजर्स रिएलिटी शो में अपने पसंदीदा प्रतियोगी के लिए वोट और किसी पोल में भाग ले सकेंगे. इसके अलावा वोटों की रियलटाइम में तुलना और प्रतिशत स्क्रीन पर दिखेगा.

