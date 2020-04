Reliance Jio के 5 सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान, रोजाना 3GB तक डेटा और कई दूसरे बेनेफिट्स

Reliance Jio Cheapest Recharge Plan: तमाम टेलिकॉम कंपनियां अपने प्रीपेड प्लान्स में बेहतर से बेहतर डेटा और दूसरे बेनेफिट्स ऑफर देने की कोशिश करती हैं. उनका मकसद ज्यादा ग्राहकों को इससे अपने नेटवर्क की ओर आकर्षित करना होता है. ग्राहकों को कंपनियों की कोशिश कम कीमत में बेहतर डेटा, कॉलिंग और बेनेफिट्स देने की होती है. रिलायंस जियो (Reliance Jio) के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान्स की बात करें, तो कंपनी 350 रुपये तक की कीमत में आपको रोजाना 3GB तक का डेटा दे रही है. आइए रिलायंस जियो के 5 सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान्स और उनके बेनेफिट्स के बारे में जानते हैं.

रिलायंस जियो का सबसे कम कीमत में आने वाला प्लान 129 रुपये का है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है. प्लान में आपको कुल 2GB का डेटा मिल रहा है. इसके साथ जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल और दूसरे नेटवर्क पर फोन करने के लिए 1000 मिनट का जियो टू नॉन-जियो FUP मिल रहा है. प्लान में 300 एसएमएस भी मिलेंगे. इसके अलावा अतिरिक्त बेनेफिट्स में जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 24 दिन की है. इसमें ग्राहक को रोजाना 1GB का डेटा मिलेगा. प्लान में जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 300 मिनट का जियो टू नॉन-जियो FUP भी मिलेगा. इसके साथ 100 एसएमएस प्रति दिन का फायदा भी मिलेगा. मनोरंजन के लिए जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है.

जियो के 199 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है. इस प्लान में आपको रोजाना 1.5GB का डेटा मिलेगा. इसके साथ जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 1,000 मिनट का जियो टू नॉन-जियो FUP का बेनेफिट शामिल है. इसके अलावा 100 एसएमएस प्रति दिन का फायदा भी मिल रहा है. जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

जियो का यह प्रीपेड प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. प्लान में रोजाना 2GB का डेटा मिल रहा है. इसके साथ जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 1,000 मिनट का जियो टू नॉन-जियो FUP मिल रहा है. इसके अलावा 100 एसएमएस प्रति दिन का बेनेफिट भी मिलेगा. प्लान के साथ जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

इस प्लान में रोजाना 3GB का डेटा बेनेफिट मिल रहा है. इसकी भी वैलिडिटी 28 दिन की है. इसके साथ जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल और दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 1,000 मिनट का जियो टू नॉन-जियो FUP का बेनेफिट उपलब्ध है. इसके अलावा हर दिन 100 एसएमएस मिलेंगे. प्लान में जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध कराया गया है.

