RedmiBook Pro, RedmiBook E-learning Edition: 41,999 रुपये की शुरुआती कीमत; 8GB रैम, जानें स्पेसिफिकेशन्स

RedmiBook Pro, RedmiBook E-learning Edition Launched in India: शाओमी (Xiaomi) ने मंगलवार को भारत में RedmiBook Pro और RedmiBook e-Learning Edition लैपटॉप लॉन्च किए हैं. RedmiBook Pro को पेशेवरों और वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. जबकि, RedmiBook e-Learning Edition को ऑनलाइन पढ़ रहे छात्रों के मुताबिक तैयार किया गया है. दोनों लैपटॉप में फुल एचडी डिस्प्ले है और एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है.

RedmiBook Pro की भारतीय बाजार में कीमत 49,999 रुपये इसके एकमात्र 8GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. RedmiBook e-Learning Edition के बेस 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है, जबकि इसके 8GB + 512GB ऑप्शन को 44,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. दोनों लैपटॉप की सेल शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. लैपटॉप फ्लिपकार्ट, Mi.com और Mi होम स्टोर्स के जरिए उपलब्ध होगा.

RedmiBook Pro में 15.6 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मौजूद है. इसमें 11th-जनरेशन Intel Core i5-11300H प्रोसेसर दिया गया है. लैपटॉप में 8GB की रैम और 512GB का स्टोरेज है.

Xiaomi का दावा है कि RedmiBook Pro का बूट टाइम 12 सेकेंड से कम समय है. यह रिबूट होने में 25 सेकेंड से कम लेता है. RedmiBook Pro में दो 2W स्पीकर्स मौजूद हैं, जो स्टीरियो साउंड का अनुभव देते हैं. आप प्रीलोडेड DTS ऑडियो ऐप के जरिए ऑडियो आउटपुट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं.

वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, RedmiBook Pro में 720p का वेबकैम के साथ डुअल माइक्रोफोन मौजूद हैं. यह 10 घंट तक की बैटरी लाइफ दे सकती है.

iPhone, iPad Security Update: आईफोन, आईपैड यूज़र सावधान! फौरन इंस्टाल करें ये सिक्योरिटी अपडेट, जानिए ऐसा करना क्यों है ज़रूरी

RedmiBook Pro में भी 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मौजूद है. इसमें 11th-जनरेशन Intel Core i3-1115G4 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 8GB की रैम और 256GB का स्टोरेज है.

यह लैपटॉप स्टीरियो स्पीकर्स के साथ DTS ऑडियो के साथ आता है. इसे एक बार चार्ज करने पर यह 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ देगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.