Redmi G Laptop: 14 अगस्त को लॉन्च होगा Redmi का पहला गेमिंग लैपटॉप, कंपनी ने जारी किया टीजर

Redmi G Gaming Laptop: Redmi G गेमिंग लैपटॉप 14 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है. इसे Xiaomi का सब ब्रांड Redmi फिलहाल चीन में लॉन्च करने जा कहा है. ब्रांड ने नए लेपटॉप का टीजर Weibo अकाउंट के जरिए दिया है. Redmi G ब्रांड की ओर से पहला गेमिंग लैपटॉप होगा. अभी इसके RedmiBook नोटबुक उपलब्ध हैं जो 13, 14 और 16 इंच की स्क्रीन के साथ आते हैं. यह ब्लैक कलर और 15 इंच के डिस्प्ले के साथ आ सकता है. Redmi G में एक बेहतर कूलिंग सिस्टम भी दिया जा सकता है.

Redmi ब्रांड के Weibo अकाउंट में Redmi G के लॉन्च की डिटेल्स मिलती हैं. लैपटॉप चीन में लॉन्च होगा. इसका लॉन्च इवेंट भारतीय समयानुसार 14 अगस्त को सुबह साढ़े 11 बजे होगा. लॉन्च डिटेल्स के अलावा Weibo पर रेडमी ने Redmi G लैपटॉप की टीजर इमेज भी जारी की है. इससे पता चलता है कि यह गेमिंग लैपटॉप पूरे ब्लैक कलर में होगा. इसमें फुल साइज का कीबोर्ड बड़े टचपैड के साथ भी दिया जा सकता है. टीजर से एक हेडफोन जैक और यूएसबी पोर्ट के भी मौजूद होने की जानकारी मिलती है.

Microsoft की स्मार्टफोन मार्केट में वापसी, 10 सितंबर को लॉन्च करेगी फोल्डेबल Surface Duo; कीमत, फीचर्स की डिटेल

Xiaomi के बाजार में पहले से RedmiBook 14 II, RedmiBook 14 Pro और RedmiBook 13 Ryzen Edition मौजूद हैं, लेकिन यह ब्रांड का पहला गेमिंग लैपटॉप होगा. हाालंकि, चीनी कंपनी की ओर से Mi गेमिंग लैपटॉप मौजूद है, जो PC गेमिंग के लिए ऑप्शन है. इसमें ग्राफिक्स के साथ 144Hz का डिस्प्ले है.

बता दें कि Xiaomi ने 10वीं सालगिरह पर Mi 10 Ultra के साथ Redmi K30 Ultra को लॉन्च किया है. यह K30 सीरीज में कंपनी का तीसरा फोन है. कंपनी ने इसे किफायती स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया है. Redmi K30 सीरीज में अब तीन स्मार्टफोन- K30, K30 Pro और K30 Ultra हैं. फोन को अभी केवल चीनी बाजार में उतारा गया है. Redmi K30 Ultra की शुरुआती कीमत 1,999 युआन (लगभग 21,500 रुपये) इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए है.

