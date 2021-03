Redmi Smart TV X Series India Launch: 32,999 रु से शुरू कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Smart TV X Series Launched in India: Xiaomi ने बुधवार को Redmi Smart TV X सीरीज लॉन्च की है. इसकी कीमत 32,999 रुपये से शुरू है, जो 50 इंच वाले वेरिएंट के लिए है. LED टीवी की रेंज तीन साइज – 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच में उपलब्ध है. सभी वेरिएंट्स 4K HDR LED स्क्रीन के साथ आते हैं. Redmi Smart TV X सीरीज में स्मार्ट टीवी के लिए एंड्रॉयड टीवी 10 कनेक्टिविटी है.

Redmi Smart TV X सीरीज तीन साइज में उपलब्ध है. इसमें X50 की कीमत 32,999 रुपये है. X55 वेरिएंट को 38,999 रुपये और टॉप एंड X65 वेरिएंट को 57,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. सभी टीवी में समान स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स हैं, केवल साइज में अंतर मौजूद हैं.

इस सीरीज की सेल 25 मार्च से शुरू होगी और यह अमेजन, Xiaomi ऑनलाइन स्टोर, Mi होम और Mi स्टूडियो ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए उपलब्ध होगा. आने वाले हफ्तों में, Xiaomi इस टीवी रेंज को दूसरे Mi पार्टनर स्टोर्स ऑफलाइन पर भी उपलब्ध कराएगी.

Redmi Smart TV X सीरीज में Dolby Vision और HDR10+ फॉर्मेट का सपोर्ट है. टीवी में रिएलटी फ्लो और विविड पिक्चर इंजन है, जो एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं. टीवी में कई साउंड फॉर्मेट का सपोर्ट मौजूद है, जिसमें इनबिल्ट स्पीकर्स के लिए डॉल्बी ऑडियो, Dolby Atmos और DTS Virtual:X शामिल हैं.

टेलिविजन में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ गूगल असिस्टेंट का एक्सेस भी मौजूद है. इसमें PatchWall UI को भी एक्सेस किया जा सकता है, जो शाओमी का कंटेंट फोकस्ड, क्यूरेटेड यूजर इंटरफेस है. इसमें बिल्ट-इन Google Chromecast भी है. साथ ही, यह रेडमी टीवी रेंज में पहला प्रोडक्ट है, जिसमें Mi होम ऐप का सपोर्ट है.

दूसरे स्पेसिफिकेशन्स में, एक 64- बिट क्वॉड कोर मीडिया टेक प्रोसेसर, 2GB की रैम, 16GB का स्टोरेज है. टीवी में तीन HDMI 2.1 पोर्ट्स के साथ एक eARC, दो यूएसबी पोर्ट्स, डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल और 3.5mm की ऑडियो कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ 5.0 है.

भारतीय बाजार में Samsung, LG, Micromax, Oneplus, infinix और Motorola जैसी स्मार्टफोन कंपनियों के पास स्मार्ट टीवी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं. ऐसे में रेडमी स्मार्ट टीवी बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी. कोविड महामारी के बीच स्मार्ट टीवी की बिक्री में मजबूत वृद्धि देखी गई. इसकी वजह यह रही कि लोग ज्यादा समय घर के अंदर भी बीता रहे थे, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की खपत भी बढ़ गई. बता दें, शाओमी ने रेडमी स्मार्ट टीवी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरर Dixon के साथ करार किया है.

हाल ही में शाओमी ने कहा था कि Redmi फ्रेंचाइजी मास मार्केट के लिए है, जबकि Mi प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा. शाओमी के भारतीय मार्केट में टीवी की करीब 9 मॉडल हैं. 32 इंच से 65 इंच स्क्रीन में इनकी कीमत 14,499 रुपये से लेकर 54,999 रुपये है.

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, 2019 में भारत में टीवी की बिक्री 15 फीसदी बढ़कर 1.5 करोड़ सालाना के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. टीवी बिक्री को बूस्ट बजट स्मार्ट टीवी ने दिया, जिसमें 32 इंच का टीवी की बिक्री सबसे अधिक है.

