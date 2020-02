Redmi Note 8 खरीदना हुआ महंगा, कोरोनावायरस बना वजह

Xiaomi ने Redmi Note 8 की कीमतों में 500 रुपये की बढ़ोतरी का एलान किया है. कंपनी ने कहा है कि कीमतों में यह बदलाव अस्थायी है. कंपनी की कीमतों में इजाफा करने की वजह चीन में फैला कोरोनावायरस का प्रकोप है जिससे सप्लाई चेन पर असर हुआ है. Redmi Note 8 के बेस वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मॉडल के दाम बढ़े हैं. इस फोन की कीमत 9,999 रुपये से बढ़कर 10,499 रुपये हो गई है. बढ़ी हुई कीमतें Mi.com, अमेजन पर देखी जा सकती हैं.

Xiaomi ने बुधवार को कहा था कि चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप की वजह से सप्लाई चेन पर असर होगा. उनका कहना है कि कोरोनावायरस की वजह से चीन में काफी समय से बंद के कारण कंपोनेंट की सप्लाई पर असर होने की आशंका है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी कंपोनेंट और रॉ मैटिरियल के लिए वैकल्पिक सप्लाई चेन खोजने पर काम कर रही है.

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि सप्लाई में कमी होने से कंपोनेंट की कीमतों पर नकारात्मक असर होगा. उन्होंने कहा कि बिजनेस जरूरी है लेकिन कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता इंसान की जिंदगी है.

कोरोना वायरस का प्रकोप: नहीं होगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020, GSM एसोसिएशन ने कैंसिल किया ईवेंट

Redmi Note 8 के फीचर्स की बात करें को इसमें 6.3 इंच का LCD डिस्प्ले के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है. डिस्प्ले में 2340 x 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन है और 81 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है. इस स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 665 SoC प्रोसेसर है. यह स्मार्टफोन MIUI 10 पर रन करता है जो एंड्रॉयड पाई पर बेस्ड है. फोन में 4GB/6GB की रैम और 64GB या 128GB का इंटरनल स्टोरेज मौजूद है. स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है.

इस फोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है. बैक में मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2-2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा दिए गए हैं. इस स्मार्टफोन में रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 4,000mAh की बैटरी 18W फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है.

