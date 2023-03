Redmi Note 12 4G: स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर से लैस रेडमी का नया फोन लॉन्च, चेक करें कीमत, वैरिएंट और फीचर्स

Redmi Note 12 4G फोन भारत में 30 मार्च को लॉन्च किया जाएगा.

Redmi ने ग्लोबल मार्केट में Qualcomm Snapdragon 685 चिपसेट से लैस अपना नया फोन Redmi Note 12 4G लॉन्च कर दिया है.

Redmi Note 12 4G Launched Globally with Snapdragon 685, 33W Fast Charging: स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की कंपनी रेडमी (Redmi) ने ग्लोबल मार्केट में एक नया हैंडसेट लॉन्च किया. आधिकारिक तौर पर कंपनी ने नोट 12 सीरीज में Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G और Redmi Note 12 Pro Plus 5G के बाद नया फोन Redmi Note 12 4G पेश किया है. कंपनी का नया Note 12 4G फोन Qualcomm’s Snapdragon 685 प्रोसेसर से लैस है. यह फोन SD680 ओवरक्लॉक वर्जन का है. Snapdragon 685 प्रोसेसर से लैस यह दुनिया का पहला फोन बन गया है. भारत में 30 मार्च को Redmi Note 12 4G फोन लॉन्च किया जाना है. Redmi Note 12 4G: नए फोन में ये है फीचर्स रेडमी नोट 12 4G फोन की डिस्प्ले साइज 6.67-इंच है. AMOLED डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन 1080p, रिफ्रेश रेट 120Hz है. डिस्प्ले के बीच में होल पंच कटआउट है. Xiaomi के मुताबिक डिस्प्ले का ब्राइटनेस पैनल 1200 निट्स (nits) तक पहुंच सकता है. यह फोन 240Hz के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है. फ्लैट-एज डिज़ाइन वाले फोन का वजन लगभग 183.5 ग्राम और मोटाई 7.85 मिलीमीटर है. IP53 रेटेड Note 12 4G फोन में सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर दिया गया है जो यूजर के बायोमेट्रिक्स की मदद से नियंत्रित किया जाएगा. नए फोन में Snapdragon 685 प्रोसेसर के साथ 8GB तक LPDDR4X रैम और 128GB UFS2.2 स्टोरेज मिलता है. माइक्रो-एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक स्टोरेज कैपिसिटी बढ़ाया जा सकता है. यह फोन Android 13 पर आधारित MIUI 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. रेडमी के नए हैंडसेट में 5,000mAh की बैटरी लगी है. जिसे चार्ज करने के लिए 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. फोटोग्राफी के लिहाज से देखें तो Redmi Note 12 4G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो सेंसर शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Twitter to remove blue tick: 1 अप्रैल से Twitter हटाएगा ब्लू टिक, सर्विस के लिए देने होंगे इतने पैसे, उठाएं ये कदम Redmi Note 12 4G: कलर और वैरिएंट नोट 12 सीरीज के नए 4G फोन को 4GB/128GB, 6GB/128GB और 8GB/128GB वैरिएंट में पेश किया गया है. इसके बेस वैरिएंट की ग्लोबल मार्केट में कीमत 199 यूरो से शुरू है. इस हिसाब से भारत में नए हैंडसेट की कीमत करीब 17,000 रुपये के आसपास होने का अनुमान है. Xiaomi का यह लेटेस्ट फोन 3 कलर ओनिक्स ग्रे (onyx gray), आइस ब्लू (ice blue) और मिंट ग्रीन (mint green) में उपलब्ध होगा.

