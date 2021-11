Redmi Note 11T 5G भारत में 30 नवंबर को होगा लॉन्च, हो सकते हैं ये फीचर

Redmi Note 11T 5G भारत में 30 नवंबर को लॉन्च होगा. Xiaomi ने आज, सोमवार को इसकी घोषणा की. नया फोन Redmi Note 10T 5G का अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसे इसी साल जुलाई में लॉन्च किया गया था. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि Redmi Note 11T 5G, Redmi Note 11 का रीब्रांडेड वर्जन होगा, जिसे चीन में पिछले महीने लॉन्च किया गया था. यह फोन बेहतर स्पेसिफिकेशन और नए डिज़ाइन के साथ आएगा. यह भारत में पहला Redmi Note 11-सीरीज़ डिवाइस होगा.

Xiaomi ने इसे “Next Gen Racer” का नाम दिया है. इस अपडेट के साथ जारी प्रोडक्ट पेज में इस स्मार्टफोन के कुछ फीचर जैसे “स्विफ्ट डिस्प्ले,” “फास्ट चार्जिंग,” और “रैम बूस्टर” के बारे में बताया गया है. लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस प्रोडक्ट पेज के अनुसार Redmi Note 11T 5G वास्तव में Redmi Note 11 का एक रीब्रांडेड वर्जन होगा. Redmi Note 11 को पहले भी एक बार Xiaomi के स्पिन-ऑफ ब्रांड Poco द्वारा Poco M4 Pro 5G के साथ रीब्रांड किया जा चुका है. कहा जा रहा है कि इस नए स्मार्टफोन को गेमिंग का शौक रखने वालों के लिए बनाया गया है.

Break-neck speed for those who live life in the fast lane! Brace yourselves for the arrival of Redmi’s #NextGenRacer. ????

The all-new #5G enabled #RedmiNote11T5G is coming your way on 30.11.2021. ????

Gear up for the race of the season here:

???? https://t.co/vG106xqjE7 pic.twitter.com/lTWqYS73rJ

— Redmi India – #RedmiNote11T5G (@RedmiIndia) November 15, 2021