Redmi Note 11T 5G भारत में लॉन्च, 16,999 रुपये है शुरुआती कीमत, जानें इस स्मार्टफोन की खूबियां

Redmi Note 11T 5G: Redmi ने आज भारत में अपने नए स्मार्टफोन Redmi Note 11T 5G को लॉन्च कर दिया. Redmi का कहना है कि यह फोन देश का सबसे पावरफुल 5G स्मार्टफोन है. यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंशन 810 चिप और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा समेत कई शानदार फीचर्स से लैस है. यहां हमने आपको Redmi Note 11T स्मार्टफोन की खूबियों के बारे में बताया है.

Redmi Note 11T 5G के 6GB/64GB वैरिएंट की कीमत 16,999 रुपये और 6GB/128GB वैरिएंट की कीमत 17,999 रुपये तय की गई है. इसके 8GB/128GB वैरिएंट की भारत में कीमत 19,999 रुपये है. इस फोन की खरीदारी में आपको स्पेशल इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट के तौर पर 1000 रुपये की छूट दी जाएगी. वहीं, अगर आप ICICI बैंक कार्ड से खरीदारी करते हैं तो भी 1,000 रुपये की छूट दी जाएगी. इस स्मार्टफोन को स्टारडस्ट व्हाइट, एक्वामरीन ब्लू और मैट ब्लैक कलर में खरीदा जा सकता है. यह फोन 7 दिसंबर से Mi.com, Mi स्टोर्स और Amazon India पर उपलब्ध होगा.

