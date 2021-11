Redmi Note 11 4G लॉन्च, 12 हजार रुपये से कम में मिलेंगे शानदार फीचर, जानें इस फोन की खूबियां

Redmi Note 11 4G: Redmi ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi Note 11 4G को लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन को Redmi Note 11 सीरीज़ में लेटेस्ट एंट्री के रूप में लॉन्च किया गया है. इस सीरीज में पहले से ही Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G और Redmi Note 11 Pro + 5G शामिल हैं. Redmi Note 11 4G 90Hz डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें ट्रिपल रियर कैमरा भी है. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G88 प्रोसेसर और 6GB रैम है. नया Redmi Note फोन Redmi 10 और Redmi 10 Prime का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है.

नए Redmi Note 11 4G को चीन में लॉन्च किया गया है. चीन में Redmi Note 11 4G के 4GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 999 युआन यानी लगभग 11,700 रुपये है. इसके अलावा आप इस फोन को 6GB RAM + 128GB स्टोरेज विकल्प के साथ भी खरीद सकते हैं. इस वैरिएंट की कीमत लगभग 12,800 रुपये तय की गई है. ये दोनों ही वैरिएंट तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं – Dreamy Clear Sky, Mysterious Blackland, and Time Monologue. एक दिसंबर से यह फोन चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. Redmi Note 11 4G स्मार्टफोन को चीन के अलावा अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है. हालांकि, इसे Redmi 10 (2022) के नाम से अन्य बाजारों में भी लॉन्च किया जा सकता है.

