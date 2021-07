Redmi Note 10T 5G: 20 जुलाई को होगा भारत में लॉन्च, 6GB रैम मिलने की उम्मीद

Redmi Note 10T 5G Launch Date: Xiaomi ने कन्फर्म किया है कि Redmi Note 10T 5G भारत में 20 जुलाई को लॉन्च होगा. कंपनी ने रेडमी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो के जरिए इसका एलान किया है. उसने यूट्यूब पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें भारत में स्मार्टफोन के आने का एलान किया गया है.

स्मार्टफोन भारत में Redmi Note सीरीज में पहला 5G डिवाइस होगा. स्मार्टफोन को पिछले महीने रूस में लॉन्च किया गया था और उसमें मीडिया टेक Dimensity 700 चिपसेट मौजूद है. दूसरे फीचर्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5,000mAh की बैटरी शामिल होने की उम्मीद है. इसके साथ शाओमी ने जल्द लॉन्च होने वाले डिवाइस के लिए फास्ट एंड फ्यूचूरिस्टिक टैगलाइन का इस्तेमाल किया है.

अगर कंपनी Redmi Note 10T का वही वेरिएंट लॉन्च करती है, जो उसने रूस में किया था, तो समार्टफोन में समान स्पेसिफिकेशन्स होंगे. Redmi Note 10T 5G में 6.5 इंच का FHD+ होल पंच डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मौजूद हो सकता है. स्मार्टफोन में मीडिया टेक Dimensity 700 SoC प्रोसेसर होने की उम्मीद है. इसके साथ फोन में 6GB तक की रैम और 128GB स्टोरेज मिल सकता है.

फोन में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड MIUI 12 मौजूद होगा. इसके अलावा यह स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मौजूद होगा. दूसरे कैमरों में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल रह सकता है. डिवाइस में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है.

नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ज्वॉइन किया Koo, पहले पोस्ट में कहा- नए नियम सोशल मीडिया को यूजर्स के लिए बनाएंगे सुरक्षित

स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ हो सकता है. इसके साथ फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में डुअल सिम स्लॉट, 4G, NFC, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ v5.1, 3.5 mm का हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलने की उम्मीद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.