Redmi Note 10T 5G: 13,999 रुपये में नया 5G स्मार्टफोन; 6GB तक की रैम, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

Redmi Note 10T 5G Launched in India: Xiaomi ने मंगलवार को भारत में अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G लॉन्च किया है. यह Redmi Note 10 सीरीज में पांचवां नया मॉडल है. इससे पहले सीरीज में Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 10S शामिल हैं. यह भारत में शाओमी के रेडमी ब्रांड का पहला 5G फोन भी है. इसके मेन फीचर्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है.

Redmi Note 10T 5G की भारतीय बाजार में कीमत 13,999 रुपये इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज को 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसे अमेजन, Mi.com, Mi होम स्टोर्स और ऑनलाइन रिटेलर्स के जरिए 26 जुलाई से खरीदारी के लिए उपलब्ध होगा.

फोन पर लॉन्च ऑफर्स में HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और ईजी EMI ट्रांजैक्शन पर एक हजार रुपये तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मौजूद है. इसमें रिटेल चैनल के जरिए नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑप्शन्स होंगे.

Redmi Note 10T 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.79 लेंस के साथ, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर f/2.4 मैक्रो लेंस के साथ और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f/2.4 लेंस के साथ शामिल है.

स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.0 लेंस के सात दिया गया है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 11 के साथ MIUI मौजूद है. इसमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल और 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक 700 SoC प्रोसेसर है. इसमें 6GB तक की रैम और 64GB और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, यूएसबी टाइप सी और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है. स्मार्टफोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है.

Redmi Note 10T 5G में 5,000mAh की बैटरी है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके अलावा फोन 161.81×75.34×8.92mm और 190 ग्राम वजन के साथ आता है.

