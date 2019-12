डुअल सेल्फी कैमरा के साथ Redmi K30 लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने Redmi K30 चीन में लॉन्च किया है. कंपनी इस स्मार्टफोन को 4G और 5G वेरिएंट में उपलब्ध करेगी. इस फोन में होल पंच डिस्प्ले के साथ डुअल सेल्फी कैमरा और क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. रियर कैमरा सेटअप में 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा. दूसरे बड़े फीचर्स में 4,500mAh बैटरी, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और MIUI 11 जो Android 10 पर बेस्ड होगा. 4G and 5G वेरिएंट में अलग प्रोसेसर, अलग कैमरा और अलग फीचर्स मौजूद हैं.

Redmi K30 के 5G मॉडल के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले ऑप्शन की कीमत 1,999 युआन (लगभग 20,100 रुपये) है. 6GB रैम और128GB स्टोरेज वाले ऑप्शन की कीमत 2,299 युआन (23,100 रुपये). इसके अलावा 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 2,599 युआन (26,100 रुपये) है. इस फोन के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले ऑप्शन की कीमत 2,899 युआन (29,100 रुपये) है.

Redmi K30 के 4G वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,599 युआन (16,100 रुपये) 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिये है. इसके अलावा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ यह 1,699 युआन (17,100 रुपये), 8GB RAM + 128GB 1,899 युआन (19,100 रुपये) और 8GB RAM + 256GB वाला मॉडल 2,199 युआन (22,100 रुपये) में मिलेगा.

फोन में 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस होल पंच डिस्प्ले 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ मौजूद है. इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन दिया गया है. 5G वेरिएंट में 7nm स्नैपड्रैगन 765G SoC और 4G वेरिएंट स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मौजूद है. इंटरनल स्टोरेज 64GB, 128GB और 256B में उपलब्ध है.

Redmi K30 में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 सेंसर है. मेन कैमरा के साथ 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का सेंसर मौजूद है. 4G वेरिएंट में 5 मेगापिक्सल वाले कैमरे की जगह 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

फोन के फ्रंट में डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप मौजूद है जिसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर और 2 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है.

