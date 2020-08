Redmi G Gaming Laptop Launched: रेडमी ने लॉन्च किया अपना पहला गेमिंग लैपटॉप, जानें कीमत और फीचर्स

Redmi G Gaming Laptop Launched: Redmi G गेमिंग लैपटॉप चीन में लॉन्च हुआ है. यह Xiaomi के सब ब्रांड की ओर से लॉन्च हुआ पहला गेमिंग लैपटॉप है. इसमें स्टाइलिश डिजाइन के साथ 10th जनरेशन Intel Core i7 प्रोसेसर, Nvidia ग्राफिक्स कार्ड और हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन मौजूद है. यह एक कलर ऑप्शन के साथ आता है और इसके तीन वेरिएंट अलग प्रोसेसर और स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ हैं. सभी तीन वेरिएंट में फुल एचडी डिस्प्ले दिए गए हैं.

Redmi G के बेस वेरिएंट में Intel Core i5-10200H CPU है और इसकी कीमत 5,299 युआन (लगभग 57,100 रुपये) है. इसके दूसरे वेरिएंट में Core i5-10300H CPU है और यह 6,299 युआन (लगभग 68,000 रुपये) में मिलेगा. इसके तीसरे वेरिएंट में Core i7-10750H है और यह 6,999 (लगभग 75,500) रुपये में खरीदा जा सकेगा.

अभी कंपनी ने इसकी भारतीय बाजार में कीमत और उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

Redmi G गेमिंग लैपटॉप पहले से इंस्टॉल विन्डोज 10 के साथ आता है. इसमें 16.1 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले 1,920×1,080 पिक्सल और 144Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ मौजूद है. इस गेमिंग लैपटॉप में sRGB कलर स्पेस की 100 फीसदी कवरेज और 81 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है. इसके साथ 10th जनरेशन Intel Core i7-10750H CPU तक मिलता है. ग्राफिक्स को Nvidia GeForce GTX 1650 Ti GPU तक के साथ मिलते हैं.

कनेक्टिविटी के लिए Redmi G लैपटॉप में MIMO डुअल एंटिना वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.1, Gigabit वायर्ड नेटवर्क, एक यूएसबी 2.0 पोर्ट, दो यूएसबी 3.2 जेन 2 पोर्ट, यूएसबी टाइप सी और 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है.

ऑडियो के लिए दो 2W स्पीकर के साथ DTS:X अल्ट्रा सपोर्ट है. 55Wh की बैटरी 5.5 घंटों तक चलने का दावा है.

