Redmi K30 इस साल हो सकता है लॉन्च, K30 Pro के भारत में अगले साल आने की उम्मीद

Redmi K20 के बाद अब Xiaomi भारतीय प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में मजबूती बढ़ाने के लिए जल्द ही Redmi K30 लेकर आ सकती है. Redmi K30 कंपनी का फ्लैगशिप फोन है जो इस साल के आखिर तक लॉन्च हो सकता है. हालांकि, लॉन्च की तारीख के बारे में अभी कोई एलान नहीं हुआ है.

ट्विटर टिपस्टर सुधांशु अम्भोर के मुताबिक Redmi K30 इस साल लॉन्च हो सकता है, जबकि कुछ एडवांस फीचर्स के साथ Redmi K30 Pro अगले साल भारतीय बाजार में आ सकता है. Redmi K30 के पहले चीन में लॉन्च होने की संभावना है, उसके बाद कंपनी की इसे ग्लोबल लॉन्च करने की उम्मीद जताई जा रही है. Redmi K30 के बार में सबसे पहले कंपनी के जनरल मैनेजर Lu Weibing ने Weibo पोस्ट में इस फोन के 5G स्पोर्ट के साथ आने की झलक दी थी.

बाद में Weibing ने Redmi K30 के कुछ प्रीव्यू शेयर किए थे जिसमें डुअल सेल्फी कैमरा होल पंच डिजाइन के साथ दिखा था. यह Galaxy Note 10+ से मिलते जुलता था. Redmi K30 कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा जो बाजार में 5G सपोर्ट के साथ आएगा. Redmi K30 में स्टैंड अलोन 5G वर्जन और नॉन स्टैंड अलोन 6GHz नेटवर्क वर्जन होगा.

लेकिन इन दोनों जानकारियों के अलावा Redmi K30 के बारे में काफी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. Redmi K30 में मीडियाटेक प्रोसेसर होगा. इसकी वजह यह है कि क्वॉलकम ने कहा कि वह 5G मिड-रेंज स्मार्टफोन्स के लिए 5G चिप की शिपिंग अगले साल शुरू होगी.

मीडियाटेक ने एलान किया है कि Helio M70 5G SoC जो 7-nanometre प्रोसेसर के साथ आएगा, वो इसी साल इन- बिल्ट 5G मोडम के साथ आएगा. यह मोडम 5G स्टैन्डअलोन को सपोर्ट करेगा. इसके साथ ही यह नॉन स्टैन्डअलोन सब 6GHz नेटवर्क को सपोर्ट करेगा. हालांकि, Computex पर लॉन्च के दौरान मीडियाटेक ने कहा था कि कमर्शियल डिवाइसेज के लिए चिप 2020 के क्वॉर्टर 1 तक तैयार होगी.

