Redmi 8A Dual भारत में लॉन्च; जेब पर नहीं पड़ेगा भारी, जानें फीचर्स

Redmi ने भारत में Redmi 8A Dual को लॉन्च किया है. यह कंपनी की ओर से भारतीय स्मार्टफोन बाजार में लेटेस्ट अफॉर्डेबल फोन है. कंपनी का यह नया स्मार्टफोन Redmi 8A का अपग्रेड है. इस स्मार्टफोन में 18W का फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. स्मार्टफोन में “Aura X Grip” डिजाइन है जिसमें P2i नैनो-कोटिंग दी गई है. फोन में डुअल सरियर कैमरा सेटअप है. इसके अलावा फोन में VoLTE और VoWiFi सपोर्ट मौजूद है. Redmi 8A Dual का भारतीय बाजार में Realme C3 और Infinix Hot 8 से मुकाबला रहेगा. Redmi 8A Dual के साथ Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने पावर बैंक भी लॉन्च किए हैं.

Redmi 8A डुअल के 2GB रैम और 32GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 6,499 रुपये है. वहीं, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज ऑप्शन 6,999 रुपये में मिलेगा. दोनों ही वेरिएंट मिडनाइट ग्रे, सी ब्लू और स्काई व्हाइट कलर ऑप्शन्स में मिलेंगे. स्मार्टफोन की बिक्री 18 फरवरी से अमेजन, Mi.com और Mi होम स्टोर्स के जरिए होगी. इसके अलावा फोन जल्द ही कई रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा.

Redmi 8A Dual में एंड्रॉयड 9 पाई है और इसमें 6.22 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले और कॉर्निंग ग्लास 5 प्रोटेक्शन मौजूद है. इसके साथ ही 19:9 का एक्सपेक्ट रेश्यो दिया गया है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 439 SoC प्रोसेसर दिया गया है. इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है. सेल्फी के लिए Redmi 8A Dual में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Redmi 8A Dual में 32GB का स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/ A-GPS, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है. स्मार्टफोन में वायरलेस FM रेडियो सपोर्ट दिया गया है.

Xiaomi में 5,000mAh की बैटरी है जो 18W का फार्स्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसके अलावा फोन 156.48×75.41×9.4mm और 188 ग्राम वजन के साथ आता है.

इसके साथ Redmi ने आज Redmi Power Bank भी लॉन्च किए हैं जो 10,000mAh और 20,000mAh वेरिएंट में आते हैं. 10,000mAh वाले वेरिएंट की कीमत 799 रुपये और 20,000mAh वाले वेरिएंट का दाम 1,499 रुपये रखा गया है. इनकी बिक्री भी भारतीय बाजार में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. 10,000mAh वाला वेरिएंट 10W और 20,000mAh वर्जन 18W का फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट देता है.

