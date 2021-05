Realme X7 Max 5G India Launch: तीन रियर कैमरे, OnePlus Nord और Xiaomi Mi 11X से मुकाबला

Realme X7 Max 5G Launched in India: रियलमी ने सोमवार को अपना नया स्मार्टफोन Realme X7 Max 5G लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन के मेन फीचर्स में मीडिया टेक Dimensity 1200 SoC प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरे शामिल हैं. फोन में 120Hz सुपर AMOLED डिस्प्ले और 50W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है.

Realme X7 Max 5G की भारतीय बाजार में शुरुआती कीमत 26,999 रुपये इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन को 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. स्मार्टफोन की सेल 4 जून को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट, रियलमी डॉट कॉम और बड़े ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए शुरू होगी. मौजूदा कीमत के आधार पर इस फोन की टक्कर बाजार में OnePlus Nord और Xiaomi के Mi 11X से रहेगी.

Realme X7 Max 5G के कैमरा की बात करें, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.8 लेंस के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.5 लेंस के साथ दिया गया है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम Realme UI 2.0 के साथ मौजूद है. इसमें 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल, 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक Dimensity 1200 SoC प्रोसेसर है. फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक का स्टोरेज मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, NFC, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है.

स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है.

Realme X7 Max 5G में 4,500mAh की बैटरी मौजूद है, जो 50W SuperDart फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह 65W चार्जर के साथ आता है. इसके अलावा फोन 158.5×73.3×8.4mm और 179 ग्राम वजन के साथ उपलब्ध है.

रियलमी ने स्मार्ट टीवी 4K भी लॉन्च किया है, जो 43 और 50 इंच स्क्रीन साइज में आता है. इसके 43 इंच वेरिएंट की भारतीय बाजार में कीमत 27,999 रुपये है, जबकि इसके 50 इंच वाले ऑप्शन को 39,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. स्मार्ट टीवी खरीदारी के लिए फ्लिपकार्ट, रियलमी डॉट कॉम और दूसरे बड़े रिटेल स्टोर्स के जरिए 4 जून को दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा. स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. इसमें क्वॉड कोर मीडिया टेक SoC प्रोसेसर है. इसमें 2GB की रैम और 16GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मौजूद है. इसमें कई ऐप्स पहले से लोडेड हैं. जैसे अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब. स्मार्ट टीवी में गूगल प्ले स्टोर और बिल्ट इन क्रोमकास्ट सपोर्ट भी है.

