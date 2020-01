Realme X50 5G हुआ लॉन्च; फोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जानें कीमत और अन्य फीचर्स

Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme X50 5G को चीन में लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी की ओर से पहला फोन है जो नए Realme UI पर रन करेगा. इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 765G SoC, 64 मेगापिक्सल का क्वॉड रियर कैमरा सेटअप और डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया होगा. स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल-मोड 5G सपोर्ट और 4,200mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी ने इसके साथ ही Realme X50 5G Master Edition का एलान किया और यह वेरिएंट ब्लैक और गोल्ड कलर में उपलब्ध होगा. मास्टर एडिशन को जापानी डिजाइनर Naoto Fukasawa ने तैयार किया है.

कीमत की बात करें तो Realme X50 5G की कीमत 2,499 CNY (लगभग 25,800 रुपये) 8GB + 128GB मॉडल के लिए है. और 12GB + 256GB वाले मॉडल की कीमत 2,999 CNY (30,900 रुपये) है. यह फोन दो कलर ऑपशन्स में उपलब्ध है- पोलर व्हाइट और ग्लेशियर ब्लू. यह फोन 9 जनवरी से सेल पर मिलेगा और कंपनी ने Realme X50 5G फोन के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया है. Realme X50 5G Master Edition एक 12GB + 256GB वाले वेरिएंट में उपलब्ध होगा और इसकी कीमत 3,099 CNY (32,000 रुपये) है.

Realme UI सॉफ्टवेयर का भी इस लॉन्च इवेंट में एलान किया है और Realme X50 5G नए एंड्रॉयड 10 बेस्ड सॉफ्टवेयर पर रन होगा. इस डुअल सिम फोन में 6.57 इंच का फुल एचडी प्लस फोन, 20:9 एक्सपेक्ट रेश्यो और कॉर्निंग ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ उपलब्ध है.

कैमरे की बात करें तो Realme X50 5G में क्वॉड कैमरा सेटअप मौजूद है. सेटअप में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का और चौथा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए फोन में दो कैमरे- 16 मेगापिक्सल का कैमरा और दूसरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Realme X50 5G में 4,300mAh की बैटरी और 30W VOOC 4.0 फ्लैश चार्ज सपोर्ट दिया गया होगा. इससे 30 मिनट में फोन के 70 फीसदी चार्ज करने का दावा किया गया है. कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में USB टाइप सी पोर्ट, वाईफाई 802.11ac, ब्लूटूथ 5 दिया गया है. फोन 63.8×75.8×8.9mm और 202 ग्राम के वजन के साथ मिल रहा है.

