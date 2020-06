Realme X3, Realme X3 SuperZoom भारत में लॉन्च, दोनों फोन्स में डुअल सेल्फी कैमरा; जानें कीमत और फीचर्स

Realme X3 और Realme X3 SuperZoom भारत में लॉन्च हुए हैं. दोनों फोन्स में 120Hz डिस्प्ले, क्वॉड रियर कैमरा और डुअल सेल्फी कैमरा है. इस सीरीज में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 855+ SoC प्रोसेसर भी दिया गया है. भारतीय बाजार में इस सीरीज की शुरुआती कीमत 24,999 रुपये है.

Realme X3 की भारत में शुरुआती कीमत 24,999 रुपये 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए है. फोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल 25,999 रुपये में मिल रहा है. दूसरी तरफ, Realme X3 SuperZoom के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये है. इस फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 32,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

दोनों फोन्स की पहली सेल 30 जून को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और Realme.com पर शुरू होगी. प्री-बुकिंग की शुरुआत आज रात 8 बजे से होगी और 27 जून तक चलेगी. फोन्स को आने वाले हफ्तों में ऑफलाइन स्टोर्स से भी खरीदा जा सकेगा.

यह एक डुअल-सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 मौजूद है. इसके अलावा फोन में 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है. डिस्प्ले में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 पैनल है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 855+ SoC प्रोसेसर और 8GB तक रैम दी गई है. फोन में 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से नहीं बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G, वाईफाई 802.11ac, ब्लूटूथ v5.0, GPS/ A-GPS और यूएसबी टाइप सी पोर्ट है.

फोन में 4,200mAh की बैटरी है जो 30W डार्ट फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. फोन 163.8×75.8×8.9mm और 202 ग्राम वजन के साथ आता है.

Realme X3 में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.8 लेंस के साथ मौजूद है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है. फोन में 12 मेगापिक्सल का सेंसर भी है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है.

Jio लाई 222 रु का नया प्रीपेड प्लान, 15GB डेटा के साथ मिलेगा Disney+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन

Realme X3 SuperZoom में एंड्रॉयड 10 बेस्ड Realme UI ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. फोन में 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है. इसके साथ स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 855+ SoC प्रोसेसर के साथ Adreno 640 GPU है. फोन में 12GB तक की रैम और 256GB तक का स्टोरेज है. स्टोरेज को बढ़ाने के लिए माइक्रो एसडी का सपोर्ट नहीं दिया गया है.

इसके अलावा स्मार्टफोन में 4,200mAh की बैटरी है जो 30W डार्ट फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में ब्लूटूथ v5.0, डुअल बैंड वाईफाई और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है. फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है.

फोन के कैमरा की बात करें, तो इसमें क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का सेंसर है. 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा f/2.3 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा f/2.4 अपर्चर के साथ मौजूद है.

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में डुअल फ्रंट कैमरा सेटअप है. इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.5 अपर्चर के साथ दिया गया है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ दिया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.