Realme Watch S Series Launch: हर्ट रेट मॉनेटरिंग के साथ भारत में लॉन्च नई स्मार्टवॉच, 15 दिन तक की बैटरी लाइफ

Realme Watch S Series Launches in India: रियलमी ने Realme Watch S और Realme Watch S Pro को लॉन्च किया है. इन दोनों में हर्ट रेट मॉनेटरिंग और स्लीप मॉनेटरिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं. Realme Watch S Pro में 14 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलेगी. कंपनी ने यह भी एलान है कि रियलमी लिंक ऐप अब आईओएस यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है.

Realme Watch S Pro की भारत में कीमत 9,999 रुपये रखी गई है. यह रियलमी डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए उपलब्ध होगी. इसकी पहली सेल 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी.

दूसरी तरफ, Realme Watch S की कीमत 4,999 रुपये है. इसे भी रियलमी डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा. पहली सेल 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी. एक Realme Watch S Master Edition भी है, जिसकी कीमत 5,999 रुपये है.

Realme Watch S Pro में 1.39 इंच का सरकुलर AMOLED डिस्प्ले मौजूद है. इसमें 2.5D कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है. डिवाइस 5ATM वाटर रसिस्टेंस रेटिंग, स्वीमिंग मोड, डुअल प्रोसेसर, स्टेनलेस स्टील केस, डुअल सैटलाइट GPS, ब्लड ऑक्सीजन और हर्ट रेट मॉनेटर भी है. कंपनी के मुताबिक, यूजर्स को 14 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलेगी.

स्मार्टवॉच 15 स्पोर्ट्स मोड को सपोर्ट करेगी, जिसमें दौड़ना, चलना, साइकलिंग, स्पिनिंग. हाइकिंग, स्वीमिंग, बास्केटबॉल, योगा, क्रिकेट, फ्री वर्कआउट आदि शामिल हैं. व्यक्ति को 100 से ज्यादा वॉच फेस को एक्सेस मिलेगा. वॉच में 24 घंटे हर्ट रेट मॉनेटरिंग का सपोर्ट मिलेगा. अगर आपका हर्ट रेट बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है, तो अलर्ट मिलता है. यह ब्लड ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट करती है. यह स्लीप मॉनेटरिंग, स्टेप मॉनेटरिंग को भी सपोर्ट करती है.

रियलमी का दावा है कि व्यक्ति वॉच पर लगभग सभी ऐप नोटिफिकेशन को चेक कर सकता है. Realme Watch S Pro से म्यूजिक प्लेयर या कैमरा को कंट्रोल किया जा सकता है. इससे यूजर कॉल को रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके जवाब नहीं दे सकता.

Realme Watch S में 1.3 इंच का टचस्क्रीन मिलेगा. पैनल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा. डिवाइस में 16 स्पोर्ट्स मोड, IP68 वाटर रसिस्टेंस रेटिंग, 100 से ज्यादा वॉच फेस, हर्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन ओएस मॉनिटर है. कंपनी के मुताबिक, इसमें 15 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलेगी. इस स्मार्टवॉच के साथ यूजर्स मौसम, फोन नोटिफिकेशन और दूसरी सामान्य चीजों को चेक कर सकेंगे.

