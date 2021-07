Realme ला रही है 10,000 रुपये से सस्ता 5G स्मार्टफोन, जुलाई अंत तक लॉन्च होगा Realme GT

रियलमी इंडिया (Realme India) के सीईओ माधव सेठ ने कन्फर्म किया है कि कंपनी की योजना 10,000 रुपये से कीमत में 5G स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की है. हालांकि, ये स्मार्टफोन्स भारत में 2022 तक आएंगे. जहां उन्होंने आने वाले बजट 5G फोन्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने यह कन्फर्म किया कि 2021 में आए सभी रियलमी प्रोडक्ट्स 5G को सपोर्ट करेंगे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी.

उन्होंने कहा कि वे 10 हजार रुपये से कम कीमत में 5G फोन्स लाने पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसका इंतजार करें. डिवाइसेज में लेटेस्ट 5G प्रोसेसर और ट्रेंडी डिजाइन होंगे.

सेठ ने यह भी कन्फर्म किया कि कंपनी Realme GT 5G सीरीज के तहत कुछ मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा. और इनमें से एक 2021 की तीसरी तिमाही में पेश किया जाएगा. जहां लॉन्च की तारीख की अभी पुष्टि नहीं की गई है, अफवाहों के मुताबिक फोन जुलाई के आखिर तक आ सकता है. रियलमी ने कहा कि इस प्रीमियम डिवाइस में लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा और यह किफायती कीमतों पर उपलब्ध होगा. इसमें क्वॉलकम का टॉप ऐंड स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट मौजूद होगा. सेठ ने कहा कि वे इस तिमाही में Realme GT सीरीज को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें कई GT प्रोडक्ट्स शामिल होंगे. इसलिए इसमें केवल एक प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि पूरी GT सीरीज होगी.

कंपनी की योजना Realme Narzo सीरीज में नए 5G फोन्स को लॉन्च करने की भी है. सेठ ने कहा कि इस साल में ही Narzo सीरीज के लिए कई और बेहतरीन 5G फोन लॉन्च कतार में हैं. उन्होंने आगे कहा कि ब्रांड पहले से इस सीरीज में दो 5G फोन्स को पेश कर रही है. ये Realme Narzo 30 और Realme Narzo 30 Pro हैं. इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या चीनी कंपनी इन मॉडल का रिफ्रेश्ड वर्जन लॉन्च करेगी या ज्यादा किफायती 5G Narzo डिवाइस लेकर आएगी.

