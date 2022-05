Realme Narzo 50 5G और Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च, 48MP के कैमरे के साथ मिलेगी 5,000mAh की बैटरी

दोनों ही स्मार्टफोन फास्ट 90Hz स्क्रीन, मीडियाटेक डाइमेंशन चिप्स, एंड्रॉयड 12 सॉफ्टवेयर और 5,000mAh बैटरी व 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आते हैं.

Realme Narzo 50 5G, Narzo 50 Pro 5G: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Realme ने अपने दो नए स्मार्टफोन Narzo 50 5G और Narzo 50 Pro 5G को लॉन्च कर दिया है. ये दोनों ही स्मार्टफोन फास्ट 90Hz स्क्रीन, मीडियाटेक डाइमेंशन चिप्स, एंड्रॉयड 12 सॉफ्टवेयर और 5,000mAh बैटरी व 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आते हैं. भारत में Realme Narzo 50 5G की कीमत 15,999 रुपये से शुरू होती है और यह 24 मई से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इसके अलावा, Realme Narzo 50 Pro 5G की कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है और इसे आप 26 मई से खरीद सकेंगे. UPI 123PAY: फीचर फोन से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, कैसे काम करता है 123 PAY? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस Realme Narzo 50 Pro 5G में मिलेंगे ये फीचर्स Narzo 50 Pro 5G में 6.4-इंच 1080p सुपर AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन और होल पंच कट-आउट है. इसमें 16MP का सेल्फी कैमरा है. बायोमेट्रिक्स को इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट रीडर द्वारा कंट्रोल किया जाता है.

इसमें आपको एक मीडियाटेक डाइमेंशन 920 चिप मिलती है जिसे 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है. इस स्मार्टफोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

सॉफ्टवेयर Android 12 पर बेस्ड Realme UI 3.0 है. इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस प्लेबैक और वेपर चैंबर कूलिंग के साथ डुअल स्पीकर भी मिलते हैं.

फोटोग्राफी के लिए Narzo 50 Pro 5G में 48MP मेन (f / 1.79), 8MP अल्ट्रावाइड, और 2MP मैक्रो शूटर के साथ पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. Realme Narzo 50 5G में भी मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स Narzo 50 5G में 90Hz रिफ्रेश रेट और होल पंच कट-आउट के साथ 6.6-इंच 1080p LCD डिस्प्ले है. इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा है. बायोमेट्रिक्स को साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर द्वारा कंट्रोल किया जाता है.

इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डाइमेंशन 810 चिप मिलती है जिसे 6GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है. इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

सॉफ्टवेयर Android 12 पर बेस्ड Realme UI 3.0 है. इसमें आपको डुअल स्पीकर भी मिलते हैं.

फोटोग्राफी के लिए, Narzo 50 5G में 48MP मेन (f/1.79) और 2MP B&W पोर्ट्रेट शूटर के साथ डुअल रियर कैमरे हैं. Rajasthan Board Result 2022: स्टूडेंट्स का इंतजार होगा खत्म, इस दिन जारी होंगे 10वीं-12वीं के रिजल्ट्स दोनों स्मार्टफोन्स की भारत में कीमत और उपलब्धता Narzo 50 5G के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 15,999 रुपये है. इसके 4GB/128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 16,999 रुपये और 6GB/128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत 17,999 रुपये रखी गई है. इसे आप दो कलर ऑप्शन – हाइपर ब्लू और हाइपर ब्लैक में खरीद सकेंगे. यह स्मार्टफोन 24 मई से Realme.com, Amazon और रिटेल स्टोर पर उपलब्ध होगा. एचडीएफसी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स Narzo 50 5G में 2,000 रुपये के डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. Narzo 50 Pro 5G के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 21,999 रुपये होगी. आप इसके 8GB/128GB स्टोरेज वाले वैरिएंट को 23,999 रुपये में खरीद सकेंगे. यह भी दो कलर ऑप्शन हाइपर ब्लू और हाइपर ब्लैक में आएगा. इसे 26 मई से Realme.com, Amazon और रिटेल स्टोर पर खरीदा जा सकेगा. एचडीएफसी बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स को इसपर 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

