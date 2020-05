Realme Narzo 10 और Narzo 10A भारत में लॉन्च, 12000 रु से कम है कीमत; जानें फीचर्स

रियलमी (Realme) ने भारत में अपने नए Narzo सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं. कंपनी ने Narzo 10 और Narzo 10A को मिडरेंज और बजट सेगमेंट में उतारा है. Realme Narzo 10 की कीमत 11,999 रुपये है और यह 4 GB रैम+ 128 GB इंटर्नल स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. Realme Narzo 10A 3 GB रैम+ 32 GB स्टोरेज वेरिएंट में है और इसकी कीमत 8,499 रुपये रखी गई है. Realme Narzo 10A स्मार्टफोन सो ब्लू व सो व्हाइट कलर ऑप्शंस और Realme Narzo 10 दैट ग्रीन, दैट व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा.

Realme Narzo 10 में MediaTek Helio G80 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है. यह प्रोसेसर पहली बार किसी फोन में आया है. वहीं, Narzo 10A एक गेमिंग स्मार्टफोन है. Realme Narzo 10 की पहली सेल 18 मई को दोपहर 12 बजे रियलमी डॉट कॉम और फ्लिपकार्ट पर होगी. वहीं Narzo 10A की पहली सेल 22 मई दोपहर 12 बजे आएगी.

